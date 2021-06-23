Он отметил, что нести ответственность за это должен основатель мессенджера Павел Дуров. Об этом заместитель главы МВД сообщил во время брифинга в Киеве 23 июня.

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А какую ответственность несет некий Дуров (основатель Telegram – 24 канал) и такая организация, как Telegram, за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики, и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями,

– сказал Антон Геращенко.

Заместитель Арсена Авакова добавил: "Telegram – это единственная компания, которая не сотрудничает с органами полиции. Все сотрудничают: китайский TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp – все. А Telegram не реагирует ни на какие обращения".

Дуров отказывается сотрудничать

Павел Дуров неоднократно заявлял о том, что не намерен никому давать доступа к личным данным пользователей.

С одной стороны такая позиция основателя Telegram защищает право людей на конфиденциальность, с другой – делает мессенджер популярным среди преступников.

Сейчас платформу установили 570 миллионов человек, не исключено, что среди них есть те, кто занимаются неправомерной деятельностью.

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