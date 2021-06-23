Заступник глави МВС зазначив, що нести відповідальність за це повинен засновник месенджера Павло Дуров. Про це він повідомив під час брифінгу в Києві 23 червня.

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А яку відповідальність несе такий собі Дуров (засновник Telegram – 24 канал) й така собі організація, як Telegram, за те, що у Telegram абсолютно вільно розповсюджуються наркотики, і компанія не несе ніякої відповідальності за те, що вона стала майданчиком для торгівлі наркотиками, для торгівлі краденими автомобілями,

– сказав Антон Геращенко.

Заступник Арсена Авакова додав: "Telegram – це єдина компанія, яка не співпрацює з органами поліції. Всі співпрацюють: китайський TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp – усі. А Telegram не реагує на жодні звернення".

Дуров відмовляється співпрацювати

Павло Дуров неодноразово заявляв про те, що не має наміру нікому надавати доступу до особистих даних користувачів.

З одного боку така позиція засновника Telegram захищає право людей на конфіденційність, з іншого – робить месенджер популярним серед злочинців.

Наразі платформу встановили 570 мільйонів осіб, не виключено, що серед них є ті, хто займаються неправомірною діяльністю.

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