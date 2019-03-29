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      Теперь юридическое лицо в Украине можно зарегистрировать всего за несколько минут

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      Теперь ООО можно будет зарегистрировать онлайн
      Теперь ООО можно будет зарегистрировать онлайн / Thomas Lefebvre

      Соответствующее решение было принято украинским правительством на заседании Кабмина. Предприниматели получили возможность зарегистрировать юридическое лицо онлайн и там же выбрать систему налогообложения.

      В пресс-службе Министерства экономического развития и торговли в Украине отметили, что система онлайн-регистрации, с помощью которой украинцы смогут за несколько минут регистрировать юридические лица, заработает уже в апреле.

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      Как было раньше

      К 2018 году зарегистрировать юридическое лицо в Украине онлайн можно было только при условии, если ООО оформлялось по модельному уставу, утвержденному Постановлением Кабмина №1182 от 16.11.2011 года. Эта система перестала работать после того, как в силу вступил Закон "Об обществах с ограниченной ответственностью".

      Как стало

      После вступления решений правительства в силу заработала новая редакция модельного устава. Если раньше предпринимателям предлагался общий шаблон, теперь модельный устав автоматически формироваться под нужды предпринимателя. Теперь в режиме онлайн можно будет выбрать систему налогообложения.

      Как изменился процесс регистрации

      Национальный Промышленный Портал отмечает, что зарегистрировать юридическое лицо можно на портале "Онлайн-дома юстиции". Там необходимо выбрать пункт о регистрации бизнеса и затем – о регистрации юрлица и ответить на вопросы системы. На основе ответов предпринимателя система сгенерирует три документа: заявление на регистрацию, устав и протокол решения учредителей. Предприниматель-основатель подписывает сформирован пакет документов своей электронно-цифровой подписью.

      Юридические лица, работавшие на предыдущей редакции модельного устава, будут управляться с ней до момента выбора новой редакции, однако выбрать новую редакцию им нужно до июня этого года. После этого их автоматически переведут на новый модельный устав.

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      Теги: Кабинет Министров Украины Бизнес Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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