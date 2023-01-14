Террористический удар России по Днепру: есть жертвы, по меньшей мере 27 раненых, среди них дети

Российские оккупанты 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они попали по многоэтажке в Днепре.

Из-под завалов дома уже спасли более 20 человек. Количество погибших и травмированных в настоящее время уточняется.

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Что известно о пострадавших

По предварительной информации, в результате ракетной атаки 18 человек получили ранения, двое из них – дети.

Кроме того, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их всех госпитализировали в больницу.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар и спасать людей.

Оккупанты попали в жилой дом в Днепре: смотрите видео

Мэр города Борис Филатов сообщил, что завалы в Днепре будут разбираться всю ночь. На месте попадания плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что он прекрасно знает дом, в который прилетело в Днепре, ведь родился и проживал рядом.

"Знаю людей из этого района. Приветливые и доброжелательные! Злость", – отметил чиновник.

Российская ракета разрушила подъезд: видео

Число жертв растет

В 17:30 глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российская атака на Днепр унесла 2 жизни. Ранения получили 27 человек, среди которых шестеро детей.

Все – в больнице. Горите в аду, российские недолюдки,

– подчеркнул Резниченко.

Уже через 10 минут под завалами обнаружили еще 3 тела – количество жертв возросло до 5. В Офисе Генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, днем 14 января в результате ракетной атаки врага на город Днепр произошло попадание в 9 этажный жилой дом. Полностью разрушен подъезд дома. Площадь пожара около 70 квадратных метров. Также произошло возгорание возле дома около 15 легковых автомобилей. На месте работают службы ГСЧС", – говорится в сообщении.

Из-под завалов удалось спасти 15 человек. Прокуроры, следователи и эксперты работают на месте происшествия, чтобы зафиксировать очередное военное преступление России.

Ракетная атака по Украине 14 января: коротко