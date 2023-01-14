Террористический удар России по Днепру: есть жертвы, по меньшей мере 27 раненых, среди них дети
Источник:Валентин Резниченко
Российские оккупанты 14 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они попали по многоэтажке в Днепре.
Из-под завалов дома уже спасли более 20 человек. Количество погибших и травмированных в настоящее время уточняется.
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Что известно о пострадавших
По предварительной информации, в результате ракетной атаки 18 человек получили ранения, двое из них – дети.
Кроме того, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их всех госпитализировали в больницу.
Сейчас спасатели продолжают тушить пожар и спасать людей.
Оккупанты попали в жилой дом в Днепре: смотрите видео
Мэр города Борис Филатов сообщил, что завалы в Днепре будут разбираться всю ночь. На месте попадания плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.
Россияне совершили теракт в Днепре: видео
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что он прекрасно знает дом, в который прилетело в Днепре, ведь родился и проживал рядом.
"Знаю людей из этого района. Приветливые и доброжелательные! Злость", – отметил чиновник.
Российская ракета разрушила подъезд: видео
Число жертв растет
В 17:30 глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российская атака на Днепр унесла 2 жизни. Ранения получили 27 человек, среди которых шестеро детей.
Все – в больнице. Горите в аду, российские недолюдки,
– подчеркнул Резниченко.
Уже через 10 минут под завалами обнаружили еще 3 тела – количество жертв возросло до 5. В Офисе Генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, днем 14 января в результате ракетной атаки врага на город Днепр произошло попадание в 9 этажный жилой дом. Полностью разрушен подъезд дома. Площадь пожара около 70 квадратных метров. Также произошло возгорание возле дома около 15 легковых автомобилей. На месте работают службы ГСЧС", – говорится в сообщении.
Из-под завалов удалось спасти 15 человек. Прокуроры, следователи и эксперты работают на месте происшествия, чтобы зафиксировать очередное военное преступление России.
Ракетная атака по Украине 14 января: коротко
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким утром 14 января сообщил, что Россия подняла в небо 17 вражеских стратегических бомбардировщиков. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.
- Кроме того, зафиксировали и движение вражеских кораблей в Черном море. Там Россия вывела 5 своих ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.
- После объявления воздушной тревоги над Украиной глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Они летят на Винницкую область, а также угроза ракетного удара на Житомирской.
- Затем появились первые сообщения о взрывах во Львовской области. Несмотря на успешную работу ПВО, оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице слышны взрывы, но, предварительно, работает ПВО. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба впоследствии также сообщил, что в регионе идет работа сил ПВО.