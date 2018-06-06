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ТОП-10 самых мощных смартфонов мая

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Самые мощные смартфоны мая
Самые мощные смартфоны мая / Фото из открытых источников

Бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых мощных Android-смартфонов. Лидером обновленного топа стал китайский флагман OnePlus 6 с результатом 274 910 баллов.

Об этом сообщает GizChina.

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В прошлом месяце первую строчку в рейтинге занял игровой смартфон Xiaomi Black Shark. Однако с апреля на рынок вышло немало новых устройств. И в этом месяце OnePlus 6 удалось потеснить девайс от Xiaomi с первых позиций.

По результатам теста AnTuTu OnePlus 6 набрал 274 910 баллов. На второй позиции расположился гаджет от китайского производителя Smartisan R1, который стал первым устройством с 1 ТБ встроенной памяти. Стоит отметить, что он отстал от лидера всего на несколько тысяч баллов. Замыкает тройку лидеров среди самых мощных смартфонов Xiaomi Black Shark.

На четвертой и пятой строчке расположились Samsung Galaxy S9+ и его базовая версия S9. На шестой позиции оказался еще один продукт от Xiaomi – Mi MIX 2S, который работает на топовом чипсете Snapdragon 845.

ТОП-10 найпотужніших смартфонів
ТОП-10 самвх мощных смартфонов

С большим отрывом от Xiaomi на седьмой строчке разместился Nubia Red Magic. Если смартфоны с процессором Snapdragon 845 набирают более 260 000 баллов, то Snapdragon 835 в смартфоне Nubia смог набрать лишь 214,904 балла.

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Также в рейтинг удалось попасть Huawei. Mate 10 Pro и его базовая версия Honor V10, которые набрали около 210 тысяч баллов. Стоит отметить, что все устройства работают на платформе Kirin 970.

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Теги: Техно Китай Huawei Samsung Xiaomi Смартфоны
Источник: 24 Канал
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