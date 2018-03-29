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Топ-5 областей Украины, где едят самый дорогой борщ

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Стоимость борщевого набора в Украине
Стоимость борщевого набора в Украине / Фото из открытых источников

Приготовить борщ стоит дороже всего на Закарпатье, в Киеве и области, на Одесщине и Херсонщине. А средняя цена продуктового набора для приготовления борща в Украине составляет 89,5 гривны.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил ген директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко со ссылкой на данные Госстата.

Закарпатье

Анализ информации по состоянию на конец февраля 2018 года показал, что жители Закарпатской области в сравнении с другими регионами Украины готовят самый дорогой борщ. Его стоимость составляет 99 гривен. На Закарпатье самыми дорогими являются свинина и лук, и именно за счет мяса борщ имеет такую высокую цену. 600 грамм свинины на Закарпатье стоит 73,9 гривны, 500 грамм картофеля – 3,2 гривни, 500 грамм свеклы – 3,9 гривны, 300 грамм капусты – 1,9 гривны, 200 грамм моркови – 1,6 гривны, 200 грамм лука – 1,4 гривны, а 250 грамм сметаны – 13,1 гривни.

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Киев

Приготовить борщ в Киеве обойдется в 95 гривен. Все потому, что в столице самые дорогие в стране овощи борщового набора, а именно – картофель, свекла, капуста и морковь. 600 грамм свинины в Киеве стоит 68 гривен, 500 грамм картофеля – 4,2 гривни, 500 грамм свеклы – 4,8 гривны, 300 грамм капусты – 2 гривны, 200 грамм моркови – 1,8 гривны, 200 грамм лука – 1,3 гривны, 250 грамм сметаны – 12,9 гривни.

Одесская область

Стоимость борщевого набора в Одесской области составляет 94,5 гривны. Так, 600 грамм свинины там можно купить за 69,2 гривны, 500 грамм картофеля – 4,1 гривны, 500 грамм свеклы – 4,3 гривны, 300 грамм капусты – 1,8 гривны, 200 грамм моркови – 1,6 гривны, 200 грамм лука – 1,1 гривны, 250 грамм сметаны – 12,4 гривны.

Киевская область

Чтобы приготовить борщ на Киевщине, придется выложить из кошелька 92,7 гривны. Так, 600 грамм свинины жители Киевской области покупают в среднем за 67,9 гривны, 500 грамм картофеля – 3,5 гривны, 500 г свеклы – 4,2 гривны, 300 грамм капусты – 1,9 гривны, 200 грамм моркови – 1,6 гривны, 200 грамм лука – 1,2 гривны, 250 грамм сметаны – 12,4 гривны.

Херсонская область

Набор продуктов для борща на Херсонщине стоит в среднем 92,5 гривны. Так, 600 грамм свинины стоит 66,4 гривны, 500 грамм картофеля – 3,4 гривны, 500 грамм свеклы – 4,2 гривны, 300 грамм капусты – 1,6 гривны, 200 грамм моркови – 1,5 гривны, 200 грамм лука – 1,1 гривны, 250 грамм сметаны – 14,3 гривны.

Теги: Новости Киева Новости Украины рейтинги Новости Херсона Новости Одессы Новости Закарпатья Деньги
Источник: 24 Канал
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