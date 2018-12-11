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      "Цінного" конррозвідника викрили: одіозний Семочко спіймався на брехні

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      Сергій Семочко
      Сергій Семочко

      Головного контррозвідника країни Сергія Семочка таки зловили на відвертій брехні. Як з'ясувалося, його родичі, зокрема, дружина і дочка, таки мають російські паспорти.

      Йдеться про сбушника Сергія Семочка, в якого журналісти-розслідувачі знайшли три будинки в елітному селі під Києвом вартістю 8 мільйонів доларів, а в його  родичів – російське громадянство та регулярні візити до окупованого Криму.

      Сам Семочко все люто заперечував в ефірі телеканалу ZIK і особисто спростовував всі закиди, махав українським паспортом дружини й запевняв, що це один-єдиний, іншого їм не треба! Щоправда, потому з'ясувалося, що це так зване інтерв'ю на каналі ZIK, було відверто замовним. Головний контррозвідник країни сяк-так свої аргументи зачитував із суфлера, що стояв за спиною в журналіста.

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      Але сьогодні, із рішення Шевченківського райсуду, який задовольнив прохання слідчих на доступ до телефонних записів головного контррозвідника України, з'ясувалося, що в його цивільної дружини та її доньки таки є російське громадянство.


      Суд встановив наявність російських паспортів у доньки та дружини Сергія Семочко

      А щодо збагачення українського держчиновника, який "усе життя пропрацював за мізерну зарплату, бізнесу не мав, але якимось чином накопичив 8 мільйонів баксів", – нас з вами цим особливо не здивуєш.

      Проте випадок із паном Семочком залишити без уваги, махнути рукою і сказати "усі вони такі", не можна. Адже одне діло, коли чиновник торгує державними надрами чи краде мільйони з державних підприємств, як це роблять фігуранти численних розслідувань НАБУ, але зовсім інша справа, коли чиновник торгує державними таємницями.

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      Пану Семочку, який є заступником очільника Служби зовнішньої розвідки України, закидають саме державну зраду. Є певні побоювання, що свої три маєтки він купив за гроші виручені від продажу України. Логічніше було б, аби він купував нерухомість не під Києвом, а під Москвою. По-перше – елітні маєтки не купують на останні гроші, значить має ще в готівці, золоті чи діамантах. По-друге, як ми знаємо, що окрім купівлі маєтків у Козині не було ще й будинків у Ново-Огарьово?

      Мушу визнати, це лише припущення, нічим не підтверджені, й остаточне слово за Фемідою – лише після її вироку ми знатимемо, ким насправді є пан Семочко: героїчним розвідником, який разом із усією країною 5-й рік протистоїть російський агресії, чи він клятий шпигун, що 5-й рік поспіль продає ворогу секрети держави.

      Попри суворі обвинувачення й розслідування у державній зраді головного контрозвідника країни досі не відсторонили ані від посади, ані від виконання службових обов'язків, ані навіть від доступу до держтаємниць! Може він дійсно такий цінний і незамінимий співробітник, що його не можна відсторонювати, бо, як наслідок, це призведе до згортання контррозвідних спецоперацій? Принаймні, саме так це пояснювали його безпосередні керівники, коли їх, після скандалу з оприлюдненням журналістами компрометуючих Семочка даних, викликали народні обранці на комітет зі звітом.


      Семочко цінний для Порошенка?

      Але є й інша версія. Мовляв, Семочко дійсно цінний і незамінний сбушник, але головне – він лояльний до президента. Це він продемонстрував, коли висилав за кордон Михайла Саакашвілі. Мовляв, ця подія і стала тією індульгенцією та абсолютним захистом для Семочка від усіх обвинувачень, як в незаконному збагаченні, так і в державній зраді…

      Тепер Семочка в суді викрили на брехні про російське громадянство його найближчих родичів. Далі буде? Чи ні?

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Публикации Новости Украины Петр Порошенко Коррупция СБУ
      Источник: 24 Канал
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