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      Торговля "черным" топливом: сколько в Украине нелегальных заправок

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      В Украине почти полторы тысячи "черных АЗС". Специалисты уверяют, что такого не было еще с 90-х годов.

      Журналисты 24 канала в Индустриальном районе Харькова нашли нелегальную заправку. Такой она обозначена на онлайн-карте нелегальных АЗС.

      Читайте также: В регионах нелегальные АЗС контролируют прокуроры, – эксперт

      На ней никто не показал разрешительных документов.

      азс заправки харків
      Заправка, на которой не показали документов

      Такой же ответ был на соседней АЗС, в нескольких сотнях метров. Водители, которые заправляют машины на этих АЗС, говорят, выбирают заправки по удобству и цене. И вообще не интересуются разрешительными документами.

      В общем, в Харькове эксперты насчитали 96 заправок-нелегалов. И это – четвертый показатель в Украине, больше всего – Киеве. В тройке также Запорожье и Львов.

      Во Львове, согласно онлайн-карте Нефтегазовой Ассоциации Украины, более сотни незаконных заправок.

      Журналисты 24 канала проинспектировали одну из таких в промышленном районе города. Внешне этот объект и заправкой назвать трудно – маленький киоск и баки с горючим. Оператор, кассир и управляющий – все один человек.

      заправка нелегальна вибух кропивницький львів
      Маленькая заправка во Львове

      На окне висят отксеренные документы и лицензии. Впрочем, что это за бумаги, и кто владелец – работник заправки четко объяснить не смог. Конечный адрес на документах указан в Киеве, вроде там сидит и руководство.

      Все нелегальные заправки в Украине изображены на специальной онлайн-карте, которая обновляется в режиме реального времени.

      азс заправки бензин
      Карта нелегальных АЗС

      Всего в Украине насчитывается около 1500 нелегальных АЗС. Нарушение у всех – разные.

      Невыдача фискального чека, отсутствие уголка потребителя, расположение рядом с жилыми домами – это явные нарушения, которые может обнаружить обычный гражданин и занести на карту,
      – отметил вице-президент Нефтегазовой ассоциации Украины Олег Зубченок.

      В прошлом году нелегальные заправки по всей стране реализовали почти полтора миллиона тонн горючего. Из-за этого государство понесло почти 10 миллиардов гривен убытков.

      По словам эксперта, это дело рук местных бизнесменов, которые без всяких разрешительных документов устанавливают оборудование и запускают свой топливный бизнес. По подсчетам специалистов, чтобы сбывать легальную заправку, нужно около двух миллионов долларов, а чтобы нелегально поставить бочку только 30 тысяч.

      заправки
      Всего в Украине насчитывается около 1500 нелегальных АЗС

      Совокупный доход нелегальных заправок в год составляет около 80 миллионов долларов. В частности, теневой рынок дизтоплива в Украине составляет около 20%, а сжиженного газа от 30 до 50% в зависимости от региона.

      Фискальная служба разработала план борьбы с теневым рынком топлива. Он предусматривает создание рабочих групп, которые будут отслеживать и проверять незаконные точки и сети АЗС.

      27 марта вечером на автостоянке в Кропивницком возле газовой заправки прогремели около 7 взрывов и вспыхнул пожар. Это взорвались емкости с газом на газовозах. В результате инцидента пострадали 4 человека. А в домах жителей города взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света. Огонь удалось потушить, но он уничтожил 18 автомобилей – 4 автоцистерны для сжиженного газа, 6 грузовиков и 8 легковушек.

      blog_ava
      Если Россия захватит Украину, она решит много вопросов, – журналист
      28 марта
      615
      Теги: Новости Украины нефть Новости Киева Новости Львова Новости Харькова
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