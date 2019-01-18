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      Трамп отменил поездку делегации США в Давос

      17 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за длительного бюджетного кризиса.

      Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.

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      Так как 800 тысяч американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии,
      – говорится в сообщении.

      Первоначально предполагалось, что делегацию США на Всемирный экономический форум возглавит сам Трамп. Однако 10 января он написал в Twitter, что отменит этот визит из-за споров по усилению контроля над американо-мексиканской границей между Белым домом и Конгрессом США.

      Позже двое представителей американской администрации заявили о том, что делегацию возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь США Майкл Помпео. В состав ее также должны были войти министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и заместитель руководителя аппарата Белого дома по политическим вопросам Крис Лидделл.

       

      Теги: Дональд Трамп Новости США Давос Новости политики
      Источник: 24 Канал
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