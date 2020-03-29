Трамп передумал вводить жесткий карантин в Нью-Йорке, несмотря на рекордное количество больных
США могут стать новым эпицентром коронавируса в мире, наихудшая ситуация в штате Нью-Йорк. Несмотря на это, Дональд Трамп передумал вводить жесткий карантин в стране.
Карантин не нужен, заявил Трамп в своем твиттере.
Важно В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона
Вместо введения жесткого карантина в Нью-Йорке, который предусматривал запрет въезда и выезда из штата, Трамп заговорил о рекомендации по путешествиям.
По рекомендации рабочей группы Белого дома по коронавирусу и после консультаций с губернатором штата Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, мы выдадим рекомендации по путешествиям. Карантин не нужен,
– написал президент США,
Ранее Трамп говорил о возможности запретить въезд и выезд из Нью-Йорка и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, эпицентра инфицирования в США, чтобы защитить другие штаты.
Обратите внимание Темпы распространения COVID-19 в Нью-Йорке выше, чем в Ухане и Ломбардии
В то же время губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что в штате уже введены карантинные мероприятия, в частности запрещены массовые мероприятия. Он пояснил, если Нью-Йорк заблокировать – это повлияет на экономику всей страны.
Коронавирус в США: главное
- По состоянию на 29 марта в США зафиксировали 123 776 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь унесла жизни 2229 человек. Выздороветь удалось 3231 человеку.
- В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Число пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в эпицентрах болезни в Италии и Китае.
- Сейчас США находятся на 1 месте в мире по количеству больных COVID-19. Трамп объясняет это тем, что в Америке очень много тестов, что и позволяет сформировать такую цифру.
- С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
- Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса. Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.
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