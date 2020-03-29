11:26
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Трамп передумал вводить жесткий карантин в Нью-Йорке, несмотря на рекордное количество больных

      - Читати новину українською
      Трамп передумал вводить жесткий карантин / Getty Images

      США могут стать новым эпицентром коронавируса в мире, наихудшая ситуация в штате Нью-Йорк. Несмотря на это, Дональд Трамп передумал вводить жесткий карантин в стране.

      Карантин не нужен, заявил Трамп в своем твиттере.

      Важно В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона

      Вместо введения жесткого карантина в Нью-Йорке, который предусматривал запрет въезда и выезда из штата, Трамп заговорил о рекомендации по путешествиям.

      По рекомендации рабочей группы Белого дома по коронавирусу и после консультаций с губернатором штата Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, мы выдадим рекомендации по путешествиям. Карантин не нужен,
      – написал президент США,

      Ранее Трамп говорил о возможности запретить въезд и выезд из Нью-Йорка и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, эпицентра инфицирования в США, чтобы защитить другие штаты.

      Обратите внимание Темпы распространения COVID-19 в Нью-Йорке выше, чем в Ухане и Ломбардии

      В то же время губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что в штате уже введены карантинные мероприятия, в частности запрещены массовые мероприятия. Он пояснил, если Нью-Йорк заблокировать – это повлияет на экономику всей страны.

      Коронавирус в США: главное

      • По состоянию на 29 марта в США зафиксировали 123 776 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь унесла жизни 2229 человек. Выздороветь удалось 3231 человеку.
      • В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Число пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в эпицентрах болезни в Италии и Китае.
      • Сейчас США находятся на 1 месте в мире по количеству больных COVID-19. Трамп объясняет это тем, что в Америке очень много тестов, что и позволяет сформировать такую ​​цифру.
      • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
      • Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса. Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Чрезвычайное положение Дональд Трамп Новости Здоровье Новости США Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:12 В Украине от коронавируса умерли 9 человек: перечень областей
      Лікування 21000
      сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
      Новини України 22055
      сегодня , 08:47 В Киев из Москвы прибыл спецпоезд из Украины
      Новини України 2010
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
      Новини України 14931
      сегодня , 09:40 Это недопустимая ошибка, – Гончарук о скандальных договоренностях в Минске
      Новини України 13600
      сегодня , 11:17 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 15055
      сегодня , 07:20 Во время эпидемии коронавируса в аннексированом Крыму организовали массовые ярмарки: фото
      Новини України 2877
      сегодня , 05:50 Коронавирус на австрийском курорте: более 400 человек будут судиться с властями
      Новини України 2807
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      28 марта , 23:59 Справится ли экономика Украины с карантином: Гончарук прокомментировал действия правительства
      Олена Трибушна
      28 марта , 17:56 Индия и коронавирус: как закрыть миллиард людей на карантин
      Анатолій Максимов
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук