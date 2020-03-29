Трамп передумал вводить жесткий карантин в Нью-Йорке, несмотря на рекордное количество больных

США могут стать новым эпицентром коронавируса в мире, наихудшая ситуация в штате Нью-Йорк. Несмотря на это, Дональд Трамп передумал вводить жесткий карантин в стране.

Карантин не нужен, заявил Трамп в своем твиттере.

Важно В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона

Вместо введения жесткого карантина в Нью-Йорке, который предусматривал запрет въезда и выезда из штата, Трамп заговорил о рекомендации по путешествиям.

По рекомендации рабочей группы Белого дома по коронавирусу и после консультаций с губернатором штата Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, мы выдадим рекомендации по путешествиям. Карантин не нужен,

– написал президент США,

Ранее Трамп говорил о возможности запретить въезд и выезд из Нью-Йорка и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута, эпицентра инфицирования в США, чтобы защитить другие штаты.

Обратите внимание Темпы распространения COVID-19 в Нью-Йорке выше, чем в Ухане и Ломбардии

В то же время губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что в штате уже введены карантинные мероприятия, в частности запрещены массовые мероприятия. Он пояснил, если Нью-Йорк заблокировать – это повлияет на экономику всей страны.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force, and upon consultation with the Governor’s of New York, New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Коронавирус в США: главное