Трасса из Киева в Харьков превратилась в реку: потрясающие видео
Автомобильную дорогу из Киева в Харьков залило водой – река вышла из берегов, и на 177 километре трассы одна полоса полностью затоплена.
Об этом сообщают в сообществе "Киев оперативный" на Facebook.
"Аква-трасса "Киев – Харьков", – подписали видео в сообществе.
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Специально для тех, кто собрался ехать по трассе "Киев – Харьков". Будьте осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись,
– отметили в сети.
Добавим, в Сумской области серьезно подтопило часть Охтырки. Работники полиции вместе со спасателями собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия.
Источник: 24 Канал
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