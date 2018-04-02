Трасса из Киева в Харьков превратилась в реку: потрясающие видео

Автомобильную дорогу из Киева в Харьков залило водой – река вышла из берегов, и на 177 километре трассы одна полоса полностью затоплена.

Об этом сообщают в сообществе "Киев оперативный" на Facebook.



"Аква-трасса "Киев – Харьков", – подписали видео в сообществе.

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Специально для тех, кто собрался ехать по трассе "Киев – Харьков". Будьте осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись,

– отметили в сети.

Добавим, в Сумской области серьезно подтопило часть Охтырки. Работники полиции вместе со спасателями собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия.