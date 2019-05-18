Три авто столкнулись в Днепре: погибли супружеская пара и 11-летний ребенок

В Днепре на улице Маршала Малиновского столкнулись три автомобиля – Peugeot, Kia и Toyota Tundra. В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира Peugeot, в том числе 11-летний мальчик. Кроме того, тяжелые травмы получил водитель автомобиля Киа. Инцидент произошел 17 мая.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, врачи скорой помощи и спасатели. В частности, последние из поврежденной машины вытащили погибших мужчину и женщину. Что касается ребенка, то его госпитализировали в тяжелом бессознательном состоянии. Позже стало известно, что мальчик умер в больнице, передает "Информатор".

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Водителя KIA спасатели и полиция достали из авто в сознании. В результате столкновения он получил травму шеи. В итоге его госпитализировали в 6-ю больницу. У водителя Toyota – разбита губа: от госпитализации мужчина отказался.



В Днепре столкнулись 3 авто: погибла целая семья, в том числе 11-летний мальчик В Днепре столкнулись 3 авто: погибла целая семья, в том числе 11-летний мальчик

По предварительной информации полиции, причиной дорожно-транспортного происшествия стало то, что водитель автомобиля Toyota Tundra превысил скорость и не придерживался дистанции. Сам человек присутствовал на месте инцидента, однако так и не смог объяснить, что произошло, потому что находился в шоковом состоянии и ничего не помнил.

Также известно, что Toyota и KIA двигались в одном направлении по улице Маршала Малиновского в сторону жилого массива Солнечный, и в определенный момент они столкнулись. В результате KIA вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение с Peugeot.

Из-за аварии движение по улице Маршала Малиновского в сторону жилого массива Игрень полностью перекрыли, поскольку были заняты все полосы движения. Следовательно, автомобилям пришлось объезжать встречной полосой.

Видео с места смертельного ДТП на Маршала Малиновского в Днепре

По факту происшествия следователи внесли сведения в ЕРДР по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Водителя автомобиля Toyota Tundra уже задержали. Сейчас он под конвоем находится в больнице.

Еще одно смертельное ДТП произошло недавно в Киеве. В столице в результате столкновения автомобиля ВАЗ с припаркованным грузовиком MAN погибли двое военных.