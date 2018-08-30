Три "гетьмана" за месяц: смена власти в Киевской консерватории с полицией и скандалом
Три исполняющих обязанности ректора за один месяц и громкий скандал вокруг Киевской консерватории: без ведома министра культуры и объяснений для предшественника решили сменить руководство. Хотя предыдущий руководитель, согласно приказу, должен был занимать должность до официальных выборов ректора 20 сентября 2018 года. Такое решение возмутило и уже бывшего исполняющего обязанности, и студентов.
Руководителя в Национальной музыкальной академии меняли с полицией и скандалами. Исполняющим обязанности ректора академии Максим Тимошенко был меньше двух месяцев.
Читайте также: Скандального директора бронетанкового завода не пустили на работу: детали
В июне 2018 он заменил скандального Владимира Рожка, который 14 лет возглавлял консерваторию, в свое время баллотировался в Верховную Раду от "Партии регионов" и был фигурантом коррупционных скандалов. Например, в 2016 Госфининспекция установила, что его деятельность на посту ректора нанесла государству убытков на три с половиной миллиона гривен.
Владимир Рожко
Обвиняли Рожка в манипуляциях с контрактами – мол, пытался давить на преподавателей, заключая с ними соглашения на год, вместо трех или пяти. Максим Тимошенко уверяет: попробовал изменить коррупционные нравы в академии, поэтому его быстро устранили.
Во-первых, мы должны открыть новую столовую для студентов по самым низким ценам в Киеве. Во вторых, начать ремонт крыши, где ничего не делалось с 1956 года,
– рассказал бывший и.о. ректора Национальной музыкальной академии Украины Максим Тимошенко.
В кресло исполняющего обязанности музыкальной академии сел Анатолий Бровий, по специальности, кстати, юрист. Он утверждает, что фактически сразу начались разговоры, будто должность была куплена или получена в результате заговора. Бровий подчеркнул, что работает в академии уже 12 лет. Действительно, он работает там с 2006 года и был первым проректором при Владимире Рожке – поэтому часть коллектива ему не очень доверяет.
Максим Тимошенко
Студенты и преподаватели академии подписали петицию с требованием восстановить Тимошенко на посту. Однако Бровий уверяет: его назначили законно.
Я являюсь первым проректором академии. Поэтому министерство культуры фактически исправило свою ошибку, которую оно допустило, назначив моего предшественника Максима Тимошенко. Потому что когда есть первый проректор – он должен исполнять обязанности ректора до выборов, и он должен довести академию до выборов,
– подчеркнул и.о. ректора Национальной музыкальной академии Анатолий Бровий.
Тем временем Максим Тимошенко готовит иск в суд.
Анатолий Бровий
Интересно, что руководителей в Национальной академии меняли без ведома министерства культуры. Пока Евгений Нищук был в отпуске, кадры принялся тасовать государственный секретарь Ростислав Карандеев. Министру же теперь приходится улаживать конфликты.
Читайте также: Конфликт интересов: НАЗК вынесло предписание министру культуры Нищуку
Исполняющим обязанности решили назначить проректора по учебной работе консерватории Татьяну Гуменюк. А в отношении Карандеева, который совершил такие кадровые изменения, проведут служебное расследование. Это, по мнению Нищука, поможет стабилизировать ситуацию в академии и в сентябре провести прозрачные выборы ректора.
Выбор редакции
-
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "поезд четырех столиц": ценысегодня, 09:55
-
Мужчина взял в заложники собственных детей в Киеве и угрожал применить оружие: подробностисегодня, 09:08
-
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украинысегодня, 08:00