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      Тысячи людей присоединились к инициированному Тимошенко движению против повышения цены на газ

      325 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Объявленные "Батькивщиной" акции с требованием к президенту отменить решение о повышении на 23,5% цены на газ проходят сегодня в 160 городах Украины.

      Участие в акциях в целом принимают десятки тысяч людей. На митинге в Киеве, под стенами Администрации Президента, лидер партии Юлия Тимошенко обвинила лично Петра Порошенко "в очередном издевательстве над людьми".

      "То, что люди массово собрались возле Администрации Президента, – это сигнал Порошенко, что не пройдут никакие его хитрости – переложить вину за повышение цены на газ, за ужасное состояние у страны на кого-то другого. Потому что он и только он является инициатором той беды, которая коснулась каждого человека", – подчеркнула она.

      По словам лидера партии, которая уже объехала большую часть Украины, возмущению людей нет предела: "Перейдено все красные линии! На всех площадях люди просили, чтобы мы сплотились и организовали движение против повышения тарифов".

      Юлия Тимошенко напомнила, что десятки местных советов уже требуют от президента отменить антинародное решение, и в очередной раз призвала депутатов всех уровней становиться на защиту людей. Также она сообщила, что ждет от главы Верховной Рады ответа на обращение "Батькивщины" относительно созыва внеочередной сессии парламента.

      "На этом заседании должно быть принято постановление, проект которого подготовила наша команда, о введении моратория на повышение цен на газ, тарифов на электроэнергию, тепло и горячую воду", – пояснила глава партии.

      В то же время, по ее мнению, сегодня вся страна понимает, что ответственность за бедность людей, за чрезвычайно высокие тарифы и низкий уровень жизни лежит исключительно на нынешнем главе государства.

      "Невозможно уже больше так издеваться, так относиться к людям, как это делает Петр Порошенко", – подытожила лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко и народные депутаты передали в Администрацию Президента обращение с требованием отменить преступное решение о повышении цены на газ. Встретиться с командой "Батькивщины" Петр Порошенко не решился.

      "Я убеждена, что он скрывается в кабинете, выглядывает в окна, боится людей, и в то же время продолжает делать против них преступления. Я могу предположить, что Порошенко наплюет на волю людей, как это делал четыре с половиной года, и он дальше через НАК "Нафтогаз Украины" будет переводить миллиарды гривен на оффшорные счета свои и своего окружения", – прокомментировала лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко отметила, что новая власть уменьшит цену на газ для людей минимум вдвое за считанные недели. А все причастные к принятию этого решения будут привлечены к ответственности.

      Теги: Новости политики Нафтогаз Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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