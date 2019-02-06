У Конгресса осталось десять дней, – Трамп о строительстве стены на границе с Мексикой

Американский президент в ежегодном выступлении перед Конгрессом заявил, что стена на границе с Мексикой – это стратегически важный барьер и он добьется ее строительства.

По словам Трампа, его администрация предложила компромисс, чтобы положить конец кризису на южной границе, обращение транслировал сайт Белого дома.

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"Компромисс включает выделение гуманитарной помощи, увеличение числа правоохранителей, технологии по выявлению наркотиков в наших портах, а также строительство защитного барьера на границе", – отметил глава Белого дома.

Стена будет построена из стали, а не из бетона и, по словам Трампа, ее поставят там, где сотрудники пограничного контроля нуждаются в этом больше всего.

Просто постройте стену, стена спасет жизни. Давайте работать вместе, чтобы достичь компромисса, который сделает Америку более безопасной,

– заявил Трамп.

Также он призвал Конгресс остальных десять дней до начала нового "шатдауна" принять бюджет, который предуматривает средства на строительство стены с Мексикой.

"У Конгресса осталось десять дней, чтобы провести законопроект, который профинансирует наши органы власти, защитит нашу родину и обеспечит безопасность нашей южной границы", – напомнил президент США.

В США закончился правительственный "шатдаун", который проходил с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, из-за отказа Конгресса США принимать финансирование более 5 миллиардов долларов в бюджете 2019 года на выполнение предвыборного обещания Дональда Трампа построить стену на границе США и Мексики.

Что такое "шатдаун"?Это временная частичная остановка работы государственных органов. В истории Соединенных Штатов до 2018 года "шатдаун" проходил 17 раз. Последний раз – в 2013 году из-за несвоевременно принятого бюджета.