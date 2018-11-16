У нас только запись с Youtube, ну вот с чем мне идти в суд? – Холодницкий о "деле рюкзаков"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал журналистке 24 канала свою версию причины закрытия дела "рюкзаков Авакова". Холодницкий говорит, что следствие не смогло собрать достаточно доказательств причастности сына главы МВД Арсена Авакова Александра и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря к нанесению ущерба государству.

Одной из основных причин руководитель САП называет изменение показаний одного из ключевых свидетелей по делу экс-начальника департамента материального обеспечения МВД Олега Шевчука. Мол, в протоколе допросов Шевчука в НАБУ указано, что он подтверждает факт разговора о рюкзаках с Чеботарем, а уже на допросе в суде по части вопросов сказал, что точно такого не помнит.

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"Его показания кардинально отличались. Если на бумаге он говорил: "Я уверен в этом", – то уже перед судьей, был осуществлен его допрос на судебном заседании, сказал:" Я не помню. Да, я работал в должности начальника департамента, но у меня тех рюкзаков, ручек, книг и т.д., – у меня их миллионы. Я не помню. А Чеботарь, как ответственный замминистра по МТЗ, он мне часто звонил, потому что это по роду его деятельности". С чем мне, ну не мне, а прокурору, идти в суд?" – сказал Холодницкий.

Кроме того, глава Антикоррупционной прокуратуры сказал, что экспертиза не смогла четко установить подлинность другого доказательства – видеозаписи, на которой Аваков-младший и Чеботарь, вероятно, договаривались о поставках рюкзаков в МВД. Мол, камера, на которую СБУ осуществляла запись, была уничтожена в рамках другого производства. Следствию об этом стало известно уже после объявления подозрения. Носитель, на который записывалось видео, детективам СБУ тоже не предоставила.

Видео по делу "рюкзаков Авакова", где зафиксирован разговор между, вероятно сыном Авакова и вероятно Чеботарем

"У нас по"делу рюкзаков" есть только запись с Youtube. Нет ни носителя, ни устройства. Ничего. Потому что его не нашло следствие. Нет ничего, понимаете? Нам обещали после подозрения: "Мы вам все дадим, все найдем. Нам СБУшники все дадут". Никто ничего не дал. И девять месяцев следствие еще продолжалось. Следствие я продолжал, потому что мы надеялись." Он ждет ее, – как пел Пономарев, – ждет ту флешку". Но не дождался. когда наступил час пик, с чем идти в суд?" – добавил Холодницкий.

Также на вопрос про другую экспертизу, которая установила в три раза меньшие убытки (почти 5 миллионов гривен), которые положили на единственного обвиняемого по делу харьковского предпринимателя Владимира Литвина, Холодницкий сказал, что предыдущую экспертизу, которая установила более 14 миллионов гривен убытков, дискредитировало Министерство юстиции .

Адвокаты обратились в Минюст за рецензией. Минюст – это орган, который следит за всеми экспертами в Украине. И там или забрали лицензию, или сделали ей выговор, кажется. У нас даже уже и экспертиза была дискредитирована. Учреждение, наблюдающее за экспертами – Минюст – дискредитировало ее своим выводом, что эта рецензия является неправильной,

– заявил руководитель САП.

На уточнение журналистки о том, что глава Министерства юстиции Павел Петренко является членом партии "Народный фронт", как и глава МВД Арсен Аваков, Холодницкий ответил: "Я не могу это в самом деле в суде сказать, что, а вы знаете, а Минюст возглавляет Петренко, а он "Народный фронт", а Аваков – это "Народный фронт", поэтому это давление".

Холодницкий добавил, что прокурор не мог идти с такими доказательствами в суд, потому что мог бы понести за это уголовную ответственность. Мол, УПК предусматривает ответственность для представителей обвинения, которые передают в суд дело в отношении заведомо невиновного лица или вину которого прокурор доказать не может.

На вопрос о том, какой был интерес обвинения в том, чтобы утвердить сделку со следствием с последним обвиняемым по делу Владимиром Литвиным, ведь он признал свою вину, но не раскрыл других участников схемы, руководитель САП ответил: "Возмещение убытков – раз, обеспечение общественной ответственности – два, и то, что человек признал вину. Прокурор принял это решение, оно соответствует нормам УПК".

Больше – смотрите в видео.

В чем суть дела "рюкзаков Авакова"?

Производство касается поставок в подразделения Нацгвардии тактических рюкзаков по завышенным ценам. В феврале 2015 года МВД заключило соглашение с ООО "Днепровенд" на покупку 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,5 миллиона гривен и с ЧП "Плигачов" на 1000 рюкзаков стоимостью 2,1 миллиона гривен.



Почти три года понадобилось следователям, чтобы собрать доказательства по "делу рюкзаков". Первыми факт злоупотребления в закупке рюкзаков для украинской армии обнаружили журналисты-расследователи. Одной из программ, которая взялась расследовать дело, были "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"). В 2016 году в интернете появилась видеозапись разговора о государственной закупке рюкзаков для нужд МВД между мужчиной, похожим на сына Арсена Авакова Александра, и лицом, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. Журналисты "Схем" провели собственное расследование и привели факты, почему съемка может быть настоящей. С помощью антикоррупционеров они квалифицировали заснятое преступление. Поэтому вокруг Министерства внутренних дел и самого Авакова разгорелся очередной тендерный скандал.



31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали трех человек по делу о закупке МВС 6 тысяч тактических рюкзаков по завышенным ценам. Среди задержанных был сын министра внутренних дел Александр Аваков, заместитель главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин. Их подозревают в растрате 14 миллионов гривен из государственного бюджета. Впоследствии Авакова и Чеботарю было предъявлено подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением.



В апреле 2018 года расследования объявили завершенным. Стало известно, что ключевых персоналий дела – Авакова-младшего и Чеботаря – из дела "вывели".

Напомним, 11 сентября суд утвердил соглашение о признании виновности между САП и Литвиным. Предприниматель возместил ущерб государству в размере 4 миллионов 855 тысяч гривен и 368 тысяч гривен судебных издержек.



В июле этого года прокуратура сообщила, что не имеет доказательств против Авакова-младшего и Чеботаря. Тогда юристы из антикоррупционных общественных организаций начали говорить, что это результат политических договоренностей. Мол, Холодницкий вывел из-под подозрений Авакова-младшего, а ему за это простили "аквариумное дело". И по датам все совпадает, потому что в апреле прокурор передал дело в суд, и считал, что доказательств достаточно, а в июле дело против двух ключевых фигурантов было закрыто.



15 ноября Центр противодействия коррупционеров презентовал "Реестр слитых дел", куда они включили дела, которые закрыла Специализированная антикоррупционная прокуратура, и дела, в которых, по их мнению, затягивается следствие. Среди 13 представленных было и дело "рюкзаков Авакова". Назар Холодницкий взамен пообещал, что прокуроры по всем 13 делам отчитаются по ним в ответ.