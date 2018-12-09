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      У Сенцова обнаружили поражения сердца, печени и почек, – адвокат

      97 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / ЭPA

      145-дневная голодовка украинского режиссера Олега Сенцова, которую он объявил в знак протеста против политических репрессий украинцев в Россией, не прошла для пленника Кремля бесследно.

      Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе в эфире "Эхо Москвы".

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      Так, у Сенцова обнаружили "органическое поражение" сердца, печени и почек.

      Здоровье (Сенцова – 24) оставляет желать лучшего. По крайней мере, те органические изменения, которые были у него, могут пройти. Сейчас 100-процентных прогнозов дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится – неизвестно,
      – прокомментировал Динзе.

      Напомним, 25 октября политический заключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Предварительно, на вручение премии вместо самого политзаключенного должны поехать сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе. Однако Каплан может туда и не попасть. Все потому, что у нее возникли серьезные проблемы с видом на жительство в Украине.

      В свою очередь, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан призвал Россию отпустить заключенного украинского кинорежиссера и общественного активиста Олега Сенцова для вручения премии. Оно состоится 12 декабря.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.

      Теги: Новости Украины Новости России Лечение Здоровье Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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