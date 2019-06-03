Убийство мальчика полицейскими: в Киеве проходит акция протеста под МВД – красноречивые фото

3 июня в больнице скончался 5-летний Кирилл Тлявов, в которого накануне стреляли пьяные патрульные полицейские в Переяславе-Хмельницком. Активисты и все неравнодушные вышли на акцию протеста к зданию Министерства внутренних дел в Киеве.

"Мне было 5, сколько дадут моим убийцам?", – так звучит лозунг на протестах в Киеве из-за убийства мальчика, передает активистка Алина Боднар в Facebook.

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Возмущенные активисты вышли на митинг, чтобы дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся.

Акция протеста под МВД о гибели 5-летнего мальчика: фот

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Кроме того, активисты требуют, чтобы министр МВД Арсен Аваков подал в отставку. Поскольку они отмечают, что ответственность за это убийство лежит не только на двух представителях полиции, но и на министре внутренних дел, благодаря которому полицейская реформа была провалена.

Редакция 24 канала выражает искренние сожаления и соболезнования семье погибшего Кирилла.

Что известно об убийстве Кирилла полицейскими?В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.



Патрульным полицейским готовят подозрение с переквалификацией на умышленное убийство. 4 июня им будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.