Убийство саудовского журналиста в Стамбуле: турецкие следователи озвучили новые детали

Турецкие следователи, которые расследуют обстоятельства исчезновения и вероятного убийства на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, предполагают, что останки его тела все еще могут оставаться на территории Турции.

Как информирует турецкое издание Haber Turk, следователи подозревают, что останки убитого саудовского журналиста находятся в Белградском лесу, который расположен неподалеку от здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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По данным следователей, в день когда журналист приходил в консульство, были зафиксированы автомобили дипмиссии, которые двигались в сторону Белградского леса.

Команда, что работала там, собрала все записи с камер наружного наблюдения и провела там поисковые работы,

– пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После проведения следственных действий в консульстве Саудовской Аравии турецкие правоохранители изучают материалы дела и не исключают возможность получения дополнительных доказательств по данному делу.

Останки тела журналиста Хашкаджи могли спрятать в Белградском лесу в Стамбуле

В то же время следователи не исключают, что случай с автомобилями мог быть своеобразным обманным маневром, чтобы отвлечь внимание.

Сейчас проводится проверка по 26 автомобилей, движение которых было замечено и связано с консульством, в день исчезновения Хашкаджи.

Ранее турецкие правоохранители заявили, что нашли в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле доказательства гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.

18 октября стало известно, что один из подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста погиб в ДТП.

Кто такой Джамал Хашкаджи?

59-летний саудовский журналист, который работал в том числе медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.

В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где стал писать колонки в The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.

Журналист таинственно исчез 2 октября. Последний раз его видели возле консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить необходимые для бракосочетания документы. Его невеста ждала на улице.