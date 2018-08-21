Убийство журналиста Шеремета: Луценко заявил о шансе выйти на исполнителей преступления
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что у следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков преступления.
Об этом глава ГПУ сказал в интервью "Украинской правде".
По словам Луценко, в последний месяц у следствия появилась "ниточка", которая может привести к ответу, кто убил Шеремета. Генпрокурор также заверил, что держит расследование на контроле.
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Идут очень активные следственные действия ... в этом деле нет подозреваемых. Но я не могу в интересах следствия говорить больше. У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но – возможно. Подчеркиваю это слово,
– добавил Луценко.
Кроме того, генпрокурор объяснил, почему следствие не переквалифицирует убийство Шеремета в террористический акт.
"Они (следователь и прокурор) считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека ... Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили", – рассказал Луценко.
Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль известного журналиста Павла Шеремета, в результате чего мужчина погиб. Расследование этого умышленного убийства продолжается до сих пор.
Кто такой Павел Шеремет?
Белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Он работал руководителем отдела специальных информационных проектов ОРТ, на "Первом канале", в дальнейшем – на Общественном телевидении России. В 2012 году вел блог журналиста в интернет-газете "Украинская правда".
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