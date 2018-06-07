Ученые определили, какие объятия с роботом больше нравятся людям

Немецкие инженеры научили робота обниматься и определили, какие именно объятия больше всего нравятся людям. Оказалось, что люди предпочитают крепким объятиям с мягким роботом, который отпускает их сразу после того, как это сделали они сами.

Об этом сообщает IEEE Spectrum.

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Алексис Блок и Катерин Кюхенбекер из Института интеллектуальных систем общества Макса Планка научили робота обниматься и изучили, как строение работа и его поведение влияет на эмоции людей. За основу они взяли двурукого робота Willow Garage PR 2, которого часто используют в подобных исследовательских проектах.

Исследование проводилось на 30 добровольцах, каждый из которых 12 раз обнимался с роботом. Во время первых трех сеансов исследователи меняли конфигурацию робота, придавая ему мягкие элементы из пены и ткани, а также подогрев. В следующие разы авторы меняли поведение работа: силу прижатия человека и время, через которое он разводит руки назад (сразу после объятий, одновременно с человеком или через несколько секунд после этого).

Исследователи сравнили восприятие работа людьми до и после эксперимента. Выяснилось, что после объятий добровольцы оценили все эмоциональные характеристики, такие как доверие к работа и одобрения его присутствии, выше, чем до этого.

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Кроме того, участникам больше понравилось, когда робот был мягким, а наличие или отсутствие подогрева не сильно повлияло на восприятие. Также авторы выяснили, что людям чуть больше нравятся более крепкие объятия и объятия, при которых робот отпускает человека одновременно с ней или позже.

Реакция людей на объятия с мягким роботом – смотрите видео

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