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      Уголовное дело против 24 украинских моряков до сих пор продолжается в России: чем это опасно

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      Дело против украинских моряков до сих пор продолжается в России
      Дело против украинских моряков до сих пор продолжается в России / hromadske.ua

      В России до сих пор продолжается уголовное дело против освобожденных 24-х украинских моряков, они остаются в статусе обвиняемых. Поэтому военные должны являться по вызову в суд или следствия, чтобы Кремль не объявил их в международный розыск.

      Координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов рассказал, что сегодня, 16 сентября, посетил Следственное управление ФСБ России по делу украинских моряков.

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      Работа по делам военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекратили, они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их,
      – рассказал юрист.

      Сейчас адвокаты украинцев знакомятся с материалами дела. Теперь перед адвокатами стоит важная задача – добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобожденных моряков.

      Читайте полное интервью: Обмен пленными срывался несколько раз, – адвокат Полозов

      Ранее Полозов в интервью 24 каналу рассказал, что Россия обосновывает продолжение дела против моряков пунктом 119 приказа Международного трибунала ООН. В частности, Трибунал не запретил России продолжать это уголовное дело.

      Мы остановились на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. В связи с этим для моряков существует риск того, что если они не будут являться по вызову в суд или к следствию, Россия может их объявить в розыск и даже в международный розыск,
      – сказал юрист.

      Теперь расследование моряков в России будет зависеть от продолжения политических переговоров относительно этого дела. Так, Кремль выполнил решение Трибунала – вернул Украине военнопленных моряков, но до сих пор удерживает захваченные у Керченского пролива корабли. Поэтому, переговоры между странами должны продолжаться.

      Что известно об освобождении моряков из плена РФ?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Криминальные новости Украина – Россия Обмен пленными Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ
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