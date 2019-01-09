Украина и Канада расширят условия Соглашения о свободной торговле

В этом году Украина и Канада проведут переговоры относительно расширения действия соглашения о свободной торговле на сферы услуг и инвестиций.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, пишет Укринформ.

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Текстом Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой предусмотрено, что через два года после вступления его в силу, мы его пересмотрим и посмотрим, как его можно изменить или расширить. У нас уже есть политическая договоренность, что действие этого соглашения будет расширено на сферы инвестиций и услуг,

– сказал Шевченко.

Посол Украины также отметил, что расширенные условия Соглашения о торговле облегчат сотрудничество с Канадой для украинских IТ-шников, а также для других представителей украинской сферы услуг. На сегодня экономическое сотрудничество Украины и Канады наиболее перспективное в таких отраслях, как продовольствие, торговля одеждой, обувью и другими видами продукции с высокой долей заработной платы в себестоимости.

"Также нельзя не упомянуть об IТ. Это не просто ниточка, а огромный автобан сотрудничества, который в ближайшем будущем будет демонстрировать бурный рост", – подчеркнул Шевченко.

Посол Украины также отметил, что интерес канадских инвесторов к Украине активно растет. Например, канадская компания "Refraction Asset Management" построила солнечную электростанцию под Никополем и уже имеет два завода в Украине.

"Два года Соглашению исполнится в августе 2019-го, и у нас есть все шансы в этом году выйти на расширение сферы его действия", – посол Украины.

Напомним, что с 1 августа 2017 года заработал режим свободной торговли между Украиной и Канадой.

Каковы преимущества Соглашения о свободной торговле Украины с Канадой? Соглашение о свободной торговле Украины с Канадой предусматривает отмену тарифов, доступ к государственным закупкам, защиту е-коммерции, высокие стандарты экологии, защиту труда. Соглашение о свободной торговле отменяет ввозные пошлины на импорт 98% украинских товаров и увеличивает количество инвестиций из Канады в Украину.



Режим свободной торговли между Украиной и Канадой также дает "зеленый свет" для кооперации украинских и канадских предприятий в сфере IТ, хай-тека, инженерии, в авиаотрасли и машиностроении в рамках участия в глобальных цепочках добавленной стоимости.