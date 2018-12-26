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      Украина и Польша стали одним организмом, – посол

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      Украина и Польша стали одним организмом
      Украина и Польша стали одним организмом / Фото из открытых источников

      Двусторонняя торговля и заробитчане – признаки того, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом.

      Такое мнение высказал посол Польши в Украине в интервью "Европейской правде".

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      "Мы имеем постоянно растущие показатели двусторонней торговли. А кроме того, есть активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом", – отметил Пекло.

      По его словам, Польша уже не может обеспечить свое экономическое развитие без украинских работников.

      Вместе с тем деньги, которые пересылают домой эти работники, являются важным фактором поступления валюты в Украину. Эти люди получают также опыт, который впоследствии пригодится им дома, например – для начала собственного бизнеса. И это выгодно для обеих сторон,
      – считает посол.

      По его мнению, негативные оценки двусторонних отношений базируются исключительно на одном аспекте – оценках исторических событий.

      Ранее Евростат опубликовал статистику, согласно которой в прошлом году, именно украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (более 660 тысяч) и почти 90% из них были выданы с целью трудоустройства.

      Теги: Новости Украины Новости Польши Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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