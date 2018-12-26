Украина и Польша стали одним организмом, – посол

Двусторонняя торговля и заробитчане – признаки того, что Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом.

Такое мнение высказал посол Польши в Украине в интервью "Европейской правде".

Читайте также: Сколько процентов предприятий в Польше готовы принять работников на работу

"Мы имеем постоянно растущие показатели двусторонней торговли. А кроме того, есть активное присутствие украинских граждан в Польше, которые приезжают работать или учиться. Мы уже имеем ситуацию, когда Украина и Польша уже стали единым экономическим организмом", – отметил Пекло.

По его словам, Польша уже не может обеспечить свое экономическое развитие без украинских работников.

Вместе с тем деньги, которые пересылают домой эти работники, являются важным фактором поступления валюты в Украину. Эти люди получают также опыт, который впоследствии пригодится им дома, например – для начала собственного бизнеса. И это выгодно для обеих сторон,

– считает посол.

По его мнению, негативные оценки двусторонних отношений базируются исключительно на одном аспекте – оценках исторических событий.

Ранее Евростат опубликовал статистику, согласно которой в прошлом году, именно украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС (более 660 тысяч) и почти 90% из них были выданы с целью трудоустройства.