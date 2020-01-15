Украина не против расшифровок черных ящиков самолета МАУ во Франции

В Офисе генпрокурора допускают возможность расшифровки во Франции черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Украинская сторона направила во Францию запрос о совместной расшифровке черных ящиков, если Тегеран решит передать их Парижу, однако информация о передаче Франции официально не подтвердилась.

"Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и извлечение информации из черных ящиков", – сказала на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности глава международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж.

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"Во-вторых, мы попросили рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, позволить нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции", – добавила Чиж.

Она также назвала "худшим вариантом" расшифровку черных ящиков в Иране.

Какова ситуация с черными ящиками самолета МАУ на данный момент

Заметим, что украинская сторона направила уже 2 запроса в Иран о передаче черных ящиков Киеву. Так, во втором запросе содержится просьба к иранской стороне о предоставлении доступа к вещам, которые могут быть доказательством в уголовном производстве (в частности, некоторые обломки самолета). Ответ на запрос не поступал.

Иранская сторона настаивает на том, что черные ящики настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина предложила для этого свою лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского.

Чиж ранее анонсировала, что 15 января в Украине должен приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал черные ящики и вернулся в Украину. Далее он должен проводить исследования вместе с нашими экспертами и лицами, которых привлекла Украина. Однако этот эксперт не приехал.

Важно: Нескольких украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, удалось идентифицировать

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главное

8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни самолет МАУ разбился близ Тегерана. Он направлялся из Тегерана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, однако впоследствии официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.

Ответственность за поражение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Командующий КСИР извинился за содеянное.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.

СБУ расследует катастрофу самолета по 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Украинское правительство выплатило по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Ожидается компенсация и от иранской стороны.

Главные ффакты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала