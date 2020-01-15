Украина не против расшифровок черных ящиков самолета МАУ во Франции
В Офисе генпрокурора допускают возможность расшифровки во Франции черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Украинская сторона направила во Францию запрос о совместной расшифровке черных ящиков, если Тегеран решит передать их Парижу, однако информация о передаче Франции официально не подтвердилась.
"Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и извлечение информации из черных ящиков", – сказала на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности глава международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж.
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"Во-вторых, мы попросили рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, позволить нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции", – добавила Чиж.
Она также назвала "худшим вариантом" расшифровку черных ящиков в Иране.
Какова ситуация с черными ящиками самолета МАУ на данный момент
Заметим, что украинская сторона направила уже 2 запроса в Иран о передаче черных ящиков Киеву. Так, во втором запросе содержится просьба к иранской стороне о предоставлении доступа к вещам, которые могут быть доказательством в уголовном производстве (в частности, некоторые обломки самолета). Ответ на запрос не поступал.
Иранская сторона настаивает на том, что черные ящики настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина предложила для этого свою лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского.
Чиж ранее анонсировала, что 15 января в Украине должен приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал черные ящики и вернулся в Украину. Далее он должен проводить исследования вместе с нашими экспертами и лицами, которых привлекла Украина. Однако этот эксперт не приехал.
Важно: Нескольких украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, удалось идентифицировать
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главное
- 8 декабря вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни самолет МАУ разбился близ Тегерана. Он направлялся из Тегерана в Киев.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
- Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, однако впоследствии официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ.
- Ответственность за поражение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Командующий КСИР извинился за содеянное.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
- СБУ расследует катастрофу самолета по 3 статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, умышленное убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- Украинское правительство выплатило по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Ожидается компенсация и от иранской стороны.
Главные ффакты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала