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      Украина не против расшифровок черных ящиков самолета МАУ во Франции

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      В Офисе генпрокурора допускают возможность расшифровки во Франции черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ / Getty Images

      В Офисе генпрокурора допускают возможность расшифровки во Франции черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Украинская сторона направила во Францию запрос о совместной расшифровке черных ящиков, если Тегеран решит передать их Парижу, однако информация о передаче Франции официально не подтвердилась.

      "Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и извлечение информации из черных ящиков", – сказала на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности глава международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж.

      Смотрите все видео о том, как сбили самолет МАУ в Иране

      "Во-вторых, мы попросили рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, позволить нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции", – добавила Чиж.

      Она также назвала "худшим вариантом" расшифровку черных ящиков в Иране.

      Какова ситуация с черными ящиками самолета МАУ на данный момент

      Заметим, что украинская сторона направила уже 2 запроса в Иран о передаче черных ящиков Киеву. Так, во втором запросе содержится просьба к иранской стороне о предоставлении доступа к вещам, которые могут быть доказательством в уголовном производстве (в частности, некоторые обломки самолета). Ответ на запрос не поступал.

      Иранская сторона настаивает на том, что черные ящики настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина предложила для этого свою лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского.

      Чиж ранее анонсировала, что 15 января в Украине должен приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал черные ящики и вернулся в Украину. Далее он должен проводить исследования вместе с нашими экспертами и лицами, которых привлекла Украина. Однако этот эксперт не приехал.

      Важно: Нескольких украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, удалось идентифицировать

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: главное

      катастрофа літака МАУ в Ірані що відомо головні фактиГлавные ффакты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Расследования Офис генпрокурора Новости Франции
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