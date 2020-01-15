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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      Україна не проти розшифровок чорних скриньок літака МАУ у Франції

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      В Офісі генпрокурора допускають можливість розшифровки у Франції чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ / Getty Images

      В Офісі генпрокурора допускають можливість розшифровки у Франції чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ. Українська сторона скерувала до Франції запит на спільну розшифровку чорних скриньок, якщо Тегеран вирішить передати їх Парижу, однак інформація про передачу Франції офіційно не підтвердилася.

      "Ми попросили їх розглянути можливість виділити експерта або групу експертів, які можуть приїхати на територію України і проводити з нами розслідування і розкриття інформації з чорних скриньок", – сказала на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки глава міжнародно-правового департаменту Офісу генпрокурора Поліна Чиж.

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      "По-друге, ми попросили розглянути можливість, у випадку якщо це буде зроблено на території Франції, дозволити нашим експертам взяти участь у цьому процесі на території Франції", – додала Чиж.

      Вона також назвала "найгіршим варіантом" розшифровку чорних скриньок в Ірані.

      Яка зараз ситуація з чорними скриньками літака МАУ

      Зауважимо, що українська сторона скерувала вже 2 запити до Ірану на передачу чорних скриньок Києву. Так, у другому запиті міститься прохання до іранської сторони про надання доступу до речей, які можуть бути докази в кримінальному провадженні (зокрема, деякі уламки літака). Відповіді на запит не надійшло.

      Іранська сторона наполягає на тому, що чорні скриньки настільки пошкоджені, що їх можна відкрити тільки в певних лабораторних умовах в іншій країні. Україна запропонувала для цього свою лабораторію в Київському політехнічному інституті імені Сікорського.

      Чиж раніше анонсувала, що 15 січня в Україну мав би приїхати експерт, який оглянув би цю лабораторію і фактично дав би згоду, повернувся в Іран, забрав чорні скриньки і повернувся назад в Україну. Далі він мав би проводити дослідження разом з нашими експертами та тими особами, яких залучила Україна. Проте цей експерт не приїхав.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Розслідування Новини Франції Офіс генпрокурора
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