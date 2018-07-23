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Украина подписала конвенцию, которая помешает уклонению от налогообложения

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Маркарова подписала многостороннюю конвенцию Multilateral Instrument
Маркарова подписала многостороннюю конвенцию Multilateral Instrument / Nv.ua

В понедельник, 23 июля, в Великобритании исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова подписала многостороннюю конвенцию по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, MLI (Multilateral Instrument).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве пояснили, что из-за пробелов и несогласованности в национальном и международном налоговых законодательствах компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль. Из-за этого Украина теряет поступления в бюджет. Во избежание этого 1 января 2017 Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Страны-члены ОЭСР разработали план действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS). BEPS включает в себя 15 шагов, которые охватывают различные сферы противодействия агрессивномуналоговому планированию. Украина обязана выполнить 4 шага.

Шаг 5: "Совершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями";

Шаг 6: "Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями";

Шаг 13: "Рекомендации по документации по трансфертному ценообразованию и раскрытию информации по странам";

Шаг 14 "Совершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров".

Таким образом, для предоставления возможности оперативного пересмотра международных конвенций был разработан 15-й шаг плана действий BEPS – MLI.

В Минфине отметили, что подписанная конвенция позволяет одновременного внести изменения во все или некоторые соглашения об избежании двойного налогообложения. По данным Министерства, это значительно упростит процедуру внесения изменений в двусторонние налоговые соглашения между странами.

Конвенцию еще предстоит ратифицировать Верховной Раде.

"Конвенция позволит уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов бюджета", – говорится в сообщении Минфина.

Теги: Новости Украины Новости политики Великобритания НДС Налоговый кодекс Налоги Министерство финансов Украины
Источник: 24 канал
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