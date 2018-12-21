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      Украина попала в сотню лучших стран для ведения бизнеса

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      Украина заняла 77 строчку
      Украина заняла 77 строчку / Иллюстративное фото

      Украина заняла 77 место среди 161 страны мира в рейтинге Forbes лучших стран для ведения бизнеса.

      Соответствующий рейтинг обнародован на официальном сайте журнала.

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      Второй год подряд возглавляет рейтинг Великобритания, на второй строчке оказалась Швеция, на третьей – Гонконг. В ТОП-10 лучших стран мира для ведения бизнеса вошли также Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

      А вот тяжелее всего вести бизнес в Гвинее-Бисау, Конго и Центральноафриканской республике (ЦАР).

      США в рейтинге занимают 17-ю позицию, Россия – 55. К слову, по сравнению с предыдущим годом РФ улучшила свою позицию на 3 ступеньки.

      Согласно данным в исследовании, показатели роста ВВП Украины в 2018 году составляют 2,5%, а ВВП на душу населения – 2,6 тысяч долларов при численности в 44 миллиона человек.

      Україна рейтинг бізнес форбс
      Украина заняла 77 позицию в рейтинге Forbes

      Инфляцию эксперты оценили в 14,4%, а отрицательное сальдо торгового баланса – в 1,9%.

      Теги: Новости Украины Forbes Медиа рейтинги
      Источник: 24 Канал
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