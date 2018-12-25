00:04
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Авто 24
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Украина засыпало снегом: как коммунальщики борются с непогодой

      74 Читати новину українською

      После дождей и оттепели в Украине снова завьюжило. Из-за ухудшения погодных условий без света остались около полутора сотен населенных пунктов.

      В горах предупреждают о возможном сходе лавин. На всей территории страны – штормовое предупреждение.

      Читайте также: Карпаты завалило снегом: где снежило больше всего

      Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до конца недели.

      Мощные снегопады охватили Харьковскую область. За сутки здесь насыпало 25 сантиметров снега, а иногда сугробы достигают метра. 112 населенных пунктов в области – полностью обесточены, еще 34 – частично. Бригады энергетиков в усиленном режиме проводят ремонтные работы.

      сніг Україна прогноз сніг
      Снег в Украине

      сніг сніг в Україні засніжило оп ади прогноз
      Снег в Украине

      Более двух сотен спецмашин расчищают областные трассы. Не простая ситуация на дорогах и в самом городе.

      Замело и Черкасскую область. По информации спасателей, область на пороге третьего – "красного" уровня опасности. Из-за снежной каши на дорогах – машины застревают в зимних ловушках, на дорогах пробки, а дамба через Днепр из-за плохой видимости и аварийности работает в реверсном движении. Жалуются на ситуацию не только водители, но и пешеходы.

      Ужасно, нельзя пройти, я уже несколько раз чуть не упала, сложно, дети вообще не знаю как двигаются,
      – сказала местная жительница Марина Иванова.

      Коммунальщики со вчерашнего дня обрабатывают дороги солью и противогололедной смесью, с начала метели на дорогах работает три десятка снегоуборочной техники, но, говорят, проблема не в малом количестве транспорта, она не справляется с уборкой из-за интенсивности осадков.

      Как только снегопад закончится, то за 6 часов мы расчистим дороги до асфальта и будет порядок в городе,
      – отметил директор Черкасского специализированного управления Андрей Бортник.

      Хорошо заснежило и Полтаву. Местные коммунальщики работают в усиленном режиме и работу осложняет снег, который не перестает падать, и сильные порывы ветра. Из-за непогоды в области отменили междугородные и межобластные автобусные рейсы.

      А из-за непростой ситуации на дорогах вводили временное ограничение на движение грузовиков. Горячей показалась прошедшая ночь для полтавских спасателей. Из снежных заносов вытащили три десятка автомобилей, среди них и 4 скорые. Поэтому водителей призывают воздержаться от поездок без крайней необходимости.

      Теги: Снег в Украине Авто 24 Новости Полтавы Новости Черкасс Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 25 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Полиция скандально разгромила митинг против застройки и задержала активистов в Одессе: фото
      25 декабря , 22:48 Полиция скандально разгромила митинг против застройки и задержала активистов в Одессе: фото
      Катерина Петренко 149
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире
      25 декабря , 22:01 Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире
      392
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      25 декабря , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 802
      Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      25 декабря , 18:00 Самые курьезные модные провалы 2018 года, от которых невозможно удержать смех
      Юлія Михайлова 529
      С Нового года в Украине подешевеет растаможка автомобилей
       4 декабря 2017 , 14:47
      Правительство решило, когда украинцы начнут ездить по городам 50 км/ч
       27 ноября 2017 , 08:55
      Что означают значки на панели приборов
       10 января , 14:50
      Сколько шампанского можно выпить, если ты водитель?
       31 декабря 2017 , 21:00
      Китайцы сделали копию Mercedes-Benz GLA
       12 января , 15:51
      Женевский автосалон 2018: топ 5 премьер
       23 января , 16:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук