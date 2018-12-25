Украина засыпало снегом: как коммунальщики борются с непогодой
После дождей и оттепели в Украине снова завьюжило. Из-за ухудшения погодных условий без света остались около полутора сотен населенных пунктов.
В горах предупреждают о возможном сходе лавин. На всей территории страны – штормовое предупреждение.
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Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до конца недели.
Мощные снегопады охватили Харьковскую область. За сутки здесь насыпало 25 сантиметров снега, а иногда сугробы достигают метра. 112 населенных пунктов в области – полностью обесточены, еще 34 – частично. Бригады энергетиков в усиленном режиме проводят ремонтные работы.
Снег в Украине
Снег в Украине
Более двух сотен спецмашин расчищают областные трассы. Не простая ситуация на дорогах и в самом городе.
Замело и Черкасскую область. По информации спасателей, область на пороге третьего – "красного" уровня опасности. Из-за снежной каши на дорогах – машины застревают в зимних ловушках, на дорогах пробки, а дамба через Днепр из-за плохой видимости и аварийности работает в реверсном движении. Жалуются на ситуацию не только водители, но и пешеходы.
Ужасно, нельзя пройти, я уже несколько раз чуть не упала, сложно, дети вообще не знаю как двигаются,
– сказала местная жительница Марина Иванова.
Коммунальщики со вчерашнего дня обрабатывают дороги солью и противогололедной смесью, с начала метели на дорогах работает три десятка снегоуборочной техники, но, говорят, проблема не в малом количестве транспорта, она не справляется с уборкой из-за интенсивности осадков.
Как только снегопад закончится, то за 6 часов мы расчистим дороги до асфальта и будет порядок в городе,
– отметил директор Черкасского специализированного управления Андрей Бортник.
Хорошо заснежило и Полтаву. Местные коммунальщики работают в усиленном режиме и работу осложняет снег, который не перестает падать, и сильные порывы ветра. Из-за непогоды в области отменили междугородные и межобластные автобусные рейсы.
А из-за непростой ситуации на дорогах вводили временное ограничение на движение грузовиков. Горячей показалась прошедшая ночь для полтавских спасателей. Из снежных заносов вытащили три десятка автомобилей, среди них и 4 скорые. Поэтому водителей призывают воздержаться от поездок без крайней необходимости.
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