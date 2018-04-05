14:21
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Украинцы массово продают валюту: в 6 раз больше, чем в феврале

262 Читати новину українською
Украинцы продают валюту
Украинцы продают валюту / tsn.ua

В марте 2018 года чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты украинцами составила 104,9 миллионов долларов, что в 5,7 раз больше по сравнению с февралем 2018 года (18,6 миллионов долларов).

Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные Национального банка.

Читайте также: Эксперт рассказал, каким будет курс гривны на 2018 год

Так, в марте украинцы купили у банков валюту в эквиваленте 715,8 миллионов долларов, тогда как продали на 820,7 миллионов долларов.

Объем покупки валюты в марте по сравнению с февралем этого года вырос на 5,1%, продажа – на 17,3%, а по сравнению с мартом прошлого года – соответственно в 2,7 раза и 1,8 раза.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в прошлом месяце купили 555,6 миллионов долларов, продали – 634,6 миллионов долларов.

В целом за первый квартал 2018 года (январь-март) продажа валюты превысила ее покупку на 380,8 миллионов долларов, тогда как за первый квартал 2017 года – на 330,4 миллионов долларов.

К слову, на четверг, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основная американская и европейская валюты потеряли в цене. За один доллар США придется заплатить 26 гривен 26 копеек. А за евро – 32 гривны 24 копейки.

Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар-Гривна
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук