Украинцы массово продают валюту: в 6 раз больше, чем в феврале

В марте 2018 года чистая продажа (превышение продажи над покупкой) валюты украинцами составила 104,9 миллионов долларов, что в 5,7 раз больше по сравнению с февралем 2018 года (18,6 миллионов долларов).

Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на данные Национального банка.

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Так, в марте украинцы купили у банков валюту в эквиваленте 715,8 миллионов долларов, тогда как продали на 820,7 миллионов долларов.

Объем покупки валюты в марте по сравнению с февралем этого года вырос на 5,1%, продажа – на 17,3%, а по сравнению с мартом прошлого года – соответственно в 2,7 раза и 1,8 раза.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в прошлом месяце купили 555,6 миллионов долларов, продали – 634,6 миллионов долларов.

В целом за первый квартал 2018 года (январь-март) продажа валюты превысила ее покупку на 380,8 миллионов долларов, тогда как за первый квартал 2017 года – на 330,4 миллионов долларов.

К слову, на четверг, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основная американская и европейская валюты потеряли в цене. За один доллар США придется заплатить 26 гривен 26 копеек. А за евро – 32 гривны 24 копейки.