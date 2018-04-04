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Украинцы не могут купить билеты на некоторые поезда "Укрзализныци": детали

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Украинцы волнуются из-за отсутствия билетов на майские праздники на сайте
Украинцы волнуются из-за отсутствия билетов на майские праздники на сайте "Укрзализныци" / "Информатор"

Сейчас украинцы не могут приобрести билеты на поезда, которые будут курсировать на майские праздники, по крайней мере на сайте "Укрзализныци", поэтому серьезно начали волноваться.

Как сообщает ТСН, люди жалуются, что не могут купить билеты из Киева в некоторые города южного направления на даты с конца апреля.

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"Укрзализныця" никак не может начать продажу билетов с 23 апреля 2018 года по некоторым направлениям (например, Херсон – Киев). Ничего вразумительного они не отвечают. Может журналистам они раскроют страшную тайну: когда же эти билеты появятся. Народ волнуется", – отметила Елена Бутурля.

Информацию о том, что "Укрзализныця" не открывает билеты на южное направление (Запорожье, Днепр) подтвердил и Дмитрий Парфененко. По его словам, обычно "Укрзализныця" открывает билеты за 45 дней, но уже осталось 19 дней.

Добавим, что на сайте бронирования билетов "Укрзализныци" действительно нельзя купить билеты из столицы в Днепр, Херсон, Запорожье и Николаев с 23 апреля, поскольку система сообщает, что поездов нет.

Укрзалізниця, потяг, квитки, травневі свята
Украинцы волнуются из-за отсутствия билетов на майские праздники на сайте "Укрзализныци"

Правда, из Киева в Днепр и Запорожье можно доехать с пересадкой в Харькове, а в Николаев через Гребенку с ожиданием поезда ночью.

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Укрзалізниця, потяг, квитки, травневі свята
В некоторые места киевляне могут доехать могут только с пересадкой

Как подчеркивают журналисты, также нельзя приобрести обратный билет из этих городов в Киев, начиная с 23 или 24 апреля.

В пресс-службе "Укрзализныци" в свою очередь говорят, что такое происходит из-за технической неисправности и обещают дать более подробный комментарий позже.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда на Пасхальные праздники.

Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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