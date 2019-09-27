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      Украинец планирует на самодельной лодке пересечь Атлантический океан: детали

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      Львовянин Дмитрий Резвой готовится к новому удивительному путешествию. Мужчина хочет на лодке пересечь Атлантический океан, а это – примерно четыре с половиной тысячи километров на веслах. Как украинец готовится к приключению – узнавали журналисты 24 канала.

      Над строительством судна, на котором Дмитрий Резвой отправится в путешествие, "колдуют" уже несколько месяцев.

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      Длина лодки – не более, чем девять метров. Корпус делают из карбона и эпоксидной смолы. В работе используют передовые технологии.

      Как работают над сооружением лодки для Резвого: смотрите фото


      Конструктор лодки Мирон Гуменецкий подчеркнул, что это – совершенно новый уровень в строительстве лодок. Ведь используется вакуумная инфузия: выкладывается ткань и затягивается смола за счет вакуума. 


      Мирон Гуменецкий – конструктор лодки

      Покорять почти пять тысяч километров – от Канарских до Карибских островов – Дмитрий отправится в начале 2020 года. Львовянин намерен установить новый рекорд Гиннесса: путешествие может стать самым длинным по расстоянию переходом через Атлантику.

      Дмитрий рассказал, что никогда не скучает в длительных путешествиях и всегда находит, чем заняться.

      Для меня это была рыбалка – большая отдушина. Звездное небо. Много! Я не знаю, это какое-то такое самочувствие постоянное... Незнакомое на земле,
      – отметил путешественник.

      Пополнять запасы еды в течение путешествия не будет возможности. Поэтому надо сразу запастись всем необходимым. Вся вода, которую возьмет с собой Дмитрий – на всякий случай.

      "Лучше ее вообще не трогать. Вода будет использоваться с опреснителя. Еды выходит где-то по три пакета. Это сухая заморозка: очень легкая и очень калорийная. Один пакет имеет примерно тысячу калорий", – рассказал Резвой.

      Дмитро Рєзвой
      Львовянин Дмитрий Резвой

      В прошлый раз Дмитрий пересек океан за почти 50 дней. Если же в этот раз найдет общество, времени понадобится значительно меньше.

      Кстати, любовь к путешествиям у Дмитрия – это семейное. Его отец Павел Резвой в свои 65 лет переплыл Атлантический океан, а еще через год – Индийский.

      Дмитро Рєзвой з батьком
      Дмитрий Резвой с отцом Павлом

      Павел Резвой – первый человек в мире, который в таком возрасте решился бросить вызов сразу двум океанам. Кроме этого, он стал третьим человеком в мире, которому вообще это было по силам.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Водный транспорт Путешествия
      Источник: 24 канал
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