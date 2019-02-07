Украинские банки получили рекордную прибыль за последние 6 лет

Банковская система Украины получила самую большую за последние 6 лет прибыль. Она составила 21,7 миллиарда гривен. В 2017 году банки понесли убытки на более 26 миллиардов гривен.

Банковская система была прибыльной последний раз в 2013 году, сообщили в пресс-службе Нацбанка. Тогда банки совокупно заработали 1,4 миллиарда гривен прибыли.

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В Нацбанке отметили, что рост доходности банковской системы в 2018 году стало возможным из-за "уменьшение отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов".

Объем отчислений банками в резервы сократился более чем вдвое – с 49,2 миллиарда гривен в 2017 году до 23,7 миллиарда гривен в 2018 году,

– добавили в Национальном банке Украины.

С чего банки получили наибольшую прибыль? С выдачи кредитов украинским компаниям – 46% от общего объема, а еще 26% – это доходы с выдачи кредитов гражданам.

Какой банк получил наибольшую прибыль в прошлом году? Больше всего получил прибыли государственный "Приватбанк" и иностранные банки. "Приватбанк" получил 117 миллиарда гривен, а это более половины всех доходов банковской системы. "Финансовый результат банков за 2018 год в 21,7 миллиарда гривен – крупнейший на историческом горизонте", – говорится в сообщении.

Однако в 2018 году стало больше убыточных банков. Сейчас их в Украине 13. Суммарно все эти банки понесли 12,7 миллиарда гривен убытков.