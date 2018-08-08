Украинские бойцы дали жесткий отпор оккупантам на Донбассе: есть погибшие и много раненых

Российские оккупационные войска 7 августа более 30 раз обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение. Украинские бойцы дали отпор оккупантам и уничтожили 3 пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 07 Августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Они осуществляли обстрелы по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Кроме того, оккупанты обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки троих оккупантов уничтожили, девятеро получили ранения,

– добавили в штабе.

Также, в ведомстве отметили, что в течение текущих суток, 8 августа, российские оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.