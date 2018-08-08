07:56
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 14°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинские бойцы дали жесткий отпор оккупантам на Донбассе: есть погибшие и много раненых

51 Читати новину українською
Бойцы ВСУ уничтожили троих и ранили девятерых оккупантов на Донбассе
Бойцы ВСУ уничтожили троих и ранили девятерых оккупантов на Донбассе / Фото из открытых источников

Российские оккупационные войска 7 августа более 30 раз обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое вооружение. Украинские бойцы дали отпор оккупантам и уничтожили 3 пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сводке Операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте также: Кто сказал что Путин вечен, – Тука о компенсации РФ за агрессию в Украине

"За прошедшие сутки, 07 Августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Они осуществляли обстрелы по защитниках Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Кроме того, оккупанты обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки троих оккупантов уничтожили, девятеро получили ранения,
– добавили в штабе.

Также, в ведомстве отметили, что в течение текущих суток, 8 августа, российские оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

 

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Минобороны прокомментировали информацию о 8 погибших на фронте
 30 декабря 2016 , 17:33 2
Эксперт назвал главные риски безвиза с ЕС
 14 марта 2017 , 06:58
На Пятове не было фола при голе, – экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды матча и назвал причины поражения Украины
 6 сентября 2017 , 14:09
Рассматриваем классные мотоциклы из "Миссия: Невыполнима"
 31 июля , 20:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук