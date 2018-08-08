Українські бійці дали жорстку відсіч окупантам на Донбасі: є загиблі і багато поранених

Російські окупаційні війська 7 серпня понад 30 разів обстріляли позиції військових Збройних сил України, застосовуючи важке озброєння. Українські бійці дали відсіч окупанту і знищили 3 проросійських бойовиків.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 07 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із важкого озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проросійські бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вони здійснювали обстріли по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Окрім того, окупанти обстріляли із мінометів калібром 82 мм позиції ЗСУ біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. За даними розвідки трьох окупантів знищено, дев’ять дістали поранення,

– додали у штабі.

Також, у відомстві зазначили, що упродовж поточної доби, 8 серпня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.