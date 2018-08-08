07:53
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 14°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські бійці дали жорстку відсіч окупантам на Донбасі: є загиблі і багато поранених

120 Читать новость на русском
Бійці ЗСУ знищили трьох та поранили дев'ятьох окупантів на Донбасі
Бійці ЗСУ знищили трьох та поранили дев'ятьох окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні війська 7 серпня понад 30 разів обстріляли позиції військових Збройних сил України, застосовуючи важке озброєння. Українські бійці дали відсіч окупанту і знищили 3 проросійських бойовиків.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Читайте також: Хто сказав що Путін вічний, – Тука про компенсацію РФ за агресію в Україні

"Упродовж минулої доби, 07 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою. Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 5 разів із важкого озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проросійські бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вони здійснювали обстріли по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Окрім того, окупанти обстріляли із мінометів калібром 82 мм позиції ЗСУ біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. За даними розвідки трьох окупантів знищено, дев’ять дістали поранення,
– додали у штабі.

Також, у відомстві зазначили, що упродовж поточної доби, 8 серпня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

 

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ляшко готовий приєднатись до нової коаліції — на певних умовах
 27 січня 2016 , 11:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Тимощук: Спокій зіграв з нами злий жарт
 17 червня 2016 , 09:27
Іспанські ЗМІ дали Зозулі прізвисько, пов'язане з АТО
 28 липня 2016 , 18:21
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук