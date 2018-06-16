Украинские миротворцы в Конго выполнили опасную операцию, едва не попав в ловушку: фото

Во время планового полета в один из населенных пунктов Конго, у украинского вертолета вышла из строя одна важная деталь. Перед ними встал вопрос: прорываться по суше сквозь полные боевиками джунгли, или пойти на риск и доставить нужную деталь другим вертолетом.

Обычный плановый полет украинских миротворцев. Задача – доставить гуманитарный груз из одного города республики Конго в другой. Наши голубые каски делают такое каждый день. Однако на этот раз произошла аварийная ситуация: вышел из строя редуктор вертолета. Это элемент коробки передач. Без него лететь дальше нельзя.

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До базы наших миротворцев 200 километров. Это если по воздуху.

Здесь Гома, сюда мы летели на Шабунду. Расстояние небольшое – 200 километров. 245 напрямую. Но если по дорогам, то нужно делать крюк в почти полторы тысячи километров,

– рассказал командир 18 вертолетного отряда ВСУ Григорий Сытник.

И это, учитывая, что в течение этих полторы тысячи километров наш экипаж едва ли не на каждом шагу подстерегают бандформирования, которых в Конго примерно пять разных. Поэтому было принято решение доставлять груз другим вертолетом. Однако не грузовым, а обычным.

Подобные операции в истории военной авиации ВВС Украины еще не выполнялись,

– подчеркнул Григорий Сытник.

Новый редуктор весит больше тонны. Украинские Ми-8 не приспособлены к перевозке таких грузов. Сложность заключается еще и в том, что в Конго очень сложный рельеф местности.

"Здесь есть условия высокогорья. А полет с грузом на внешней подвеске, который весит больше тонны, тоже не из простых", – подчеркнул пресс-офицер 18 вертолетного отряда ВСУ Владимир Фитьо.



Экипаж чуть ли не на каждом шагу подстерегали бандформирования



Произошла аварийная ситуация: вышев из строя редуктор вертолета



Груз постоянно раскачивался и рисковал оторваться

Однако покидать украинский экипаж с поломанным вертолетом тоже ни в коем случае было нельзя, поэтому было принято решение – попробовать. Чтобы преодолеть горы Конго, вертолет поднялся на высоту более трех с половиной километров. Груз постоянно раскачивался и рисковал оторваться.

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Благодаря мастерству украинских пилотов новый редуктор был доставлен, и экипаж успешно провел ремонт. Обычно, на такую операцию уходит три-четыре дня. Украинские миротворцы справились за полдня. После ремонта украинский экипаж успешно вернулся в место дислокации.