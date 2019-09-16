Украинские олигархи подписали совместный меморандум: кто именно и о чем договорились

9 крупных финансово-промышленных групп Украины подписали меморандум о взаимодействии власти и бизнеса. В нем подписанты закрепили 15 главных принципов ведения бизнеса.

"Я считаю, что сейчас в Украине есть уникальный экономический консенсус. Мы имеем уникальный шанс уменьшить коррупцию, защитить права собственности и упростить ведение бизнеса", – сказал экономист и автор меморандума Андреас Аслунд. Об этом пишет Hromadske.

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Самое важное, о чем договорились представители бизнеса с властью:

► Независимость Национального банка Украины.

► Выполнение условий Соглашения об ассоциации с ЕС.

► Прозрачность и простота налоговой системы.

► Судебная и антикоррупционная реформы,

► Запуск эффективного рынка земли.

► Прозрачная приватизация.

► Борьба с рейдерством.

► Публичный доступ к информации о владельцах предприятий и активов.

► Поддержка конкурентной среды.

► Лишение СБУ функции расследования экономических преступлений.

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Встреча представителей крупного бизнеса и подписание совместного меморандума

Известно, что документ подписали:

Олег Бахматюк, владелец компании "Укрлендфарминг".

Сергей Тигипко, владелец группы "ТАС".

Андрей Ставницер, группа "ТИС".

Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям корпорации СКМ Рината Ахметова.

Представитель компаний "Буризма" Николая Злочевского.

Представитель Smart Holding Вадима Новинского.

Представитель "Эпицентра" Галины и Александра Герег.

Примечательно, что среди подписантов нет Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров.

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