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      Украинские олигархи подписали совместный меморандум: кто именно и о чем договорились

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      Власть и бизнес достигли договоренностей
      Власть и бизнес достигли договоренностей / Иллюстративное фото (pixabay)

      9 крупных финансово-промышленных групп Украины подписали меморандум о взаимодействии власти и бизнеса. В нем подписанты закрепили 15 главных принципов ведения бизнеса.

      "Я считаю, что сейчас в Украине есть уникальный экономический консенсус. Мы имеем уникальный шанс уменьшить коррупцию, защитить права собственности и упростить ведение бизнеса", – сказал экономист и автор меморандума Андреас Аслунд. Об этом пишет Hromadske.

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      Самое важное, о чем договорились представители бизнеса с властью:

      ► Независимость Национального банка Украины.
      ► Выполнение условий Соглашения об ассоциации с ЕС.
      ► Прозрачность и простота налоговой системы.
      ► Судебная и антикоррупционная реформы,
      ► Запуск эффективного рынка земли.
      ► Прозрачная приватизация.
      ► Борьба с рейдерством.
      ► Публичный доступ к информации о владельцах предприятий и активов.
      ► Поддержка конкурентной среды.
      ► Лишение СБУ функции расследования экономических преступлений.

      13 сентября Владимир Зеленский анонсировал изменение правил для украинских олигархов, детали – в материале 24 канала.

      Підписанти
      Встреча представителей крупного бизнеса и подписание совместного меморандума

      Известно, что документ подписали:

      Олег Бахматюк, владелец компании "Укрлендфарминг".
      Сергей Тигипко, владелец группы "ТАС".
      Андрей Ставницер, группа "ТИС".
      Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям корпорации СКМ Рината Ахметова.
      Представитель компаний "Буризма" Николая Злочевского.
      Представитель Smart Holding Вадима Новинского.
      Представитель "Эпицентра" Галины и Александра Герег.

      Примечательно, что среди подписантов нет Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров.

       Смотрите также видеоблог Павла Казарина: Зеленский и олигархи – быть ли "пакту о ненападении" и в чем его опасность

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Герега Александр Владимирович Вадим Новинский Ринат Ахметов Сергей Тигипко Олег Бахматюк Бизнес
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