Украинские олигархи подписали совместный меморандум: кто именно и о чем договорились
9 крупных финансово-промышленных групп Украины подписали меморандум о взаимодействии власти и бизнеса. В нем подписанты закрепили 15 главных принципов ведения бизнеса.
"Я считаю, что сейчас в Украине есть уникальный экономический консенсус. Мы имеем уникальный шанс уменьшить коррупцию, защитить права собственности и упростить ведение бизнеса", – сказал экономист и автор меморандума Андреас Аслунд. Об этом пишет Hromadske.
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Самое важное, о чем договорились представители бизнеса с властью:
► Независимость Национального банка Украины.
► Выполнение условий Соглашения об ассоциации с ЕС.
► Прозрачность и простота налоговой системы.
► Судебная и антикоррупционная реформы,
► Запуск эффективного рынка земли.
► Прозрачная приватизация.
► Борьба с рейдерством.
► Публичный доступ к информации о владельцах предприятий и активов.
► Поддержка конкурентной среды.
► Лишение СБУ функции расследования экономических преступлений.
13 сентября Владимир Зеленский анонсировал изменение правил для украинских олигархов, детали – в материале 24 канала.
Встреча представителей крупного бизнеса и подписание совместного меморандума
Известно, что документ подписали:
Олег Бахматюк, владелец компании "Укрлендфарминг".
Сергей Тигипко, владелец группы "ТАС".
Андрей Ставницер, группа "ТИС".
Джок Мендоза-Вилсон, директор по международным связям корпорации СКМ Рината Ахметова.
Представитель компаний "Буризма" Николая Злочевского.
Представитель Smart Holding Вадима Новинского.
Представитель "Эпицентра" Галины и Александра Герег.
Примечательно, что среди подписантов нет Игоря Коломойского и его бизнес-партнеров.
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