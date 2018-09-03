Укрзализныце подсказали, что сделать с якобы нерентабельными перевозками руды

"Укрзализныця" может отдать в рынок экспортные перевозки железной руды, если она считает их невыгодными для себя.

Такое мнение высказал старший аналитик "Центра транспортных стратегий" Павел Руденко,отвечая на вопрос 5 канала.

Комментируя заявление госмонополиста о якобы отрицательной рентабельности экспортных перевозок руды, эксперт отметил, что согласно аудиторской отчетности компании грузовые перевозки "Укрзализныци" являются высокорентабельными. "Валовая прибыль монополиста от операций с грузовыми перевозками составляет около 30%, или 15-17 млрд грн. в год. При этом "УЗ" не афиширует себестоимость перевозок различных видов грузов, поэтому сложно сказать, какие грузы более рентабельные, а какие нерентабельны", – отметил он.

"Если говорить о перевозке руды, то это один из наиболее эффективных видов грузов с точки зрения доставки: фактически ключевой является маршрутная модель логистики, при больших стабильных объемах грузов, малом количестве точек генерации груза, минимальном количестве операций на промежуточных станциях маршрутов", – акцентировал П.Руденко.

Эксперт подчеркнул, что если "Укрзализныця" считает невыгодными экспортные поставки руды, она может очень просто решить эту проблему, отдав данные перевозки в рынок. Он напомнил, что ранее крупные игроки рынка неоднократно заявляли о своей готовности запустить частные локомотивы именно на экспортных направлениях.

"Таким образом "УЗ" избавится от работы в сегменте, который она считает нерентабельным, но сможет получать доходы в виде инфраструктурной составляющей тарифа, необходимой для покрытия операционных расходов и поддержки непосредственно железнодорожной инфраструктуры. Юридические возможности для этого есть даже при действующей нормативной базе. Дело только в желании и готовности к предметным переговорам", – резюмировал П.Руденко.