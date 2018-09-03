17:39
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Укрзализныце подсказали, что сделать с якобы нерентабельными перевозками руды

1 Читати новину українською
Перевозки железной руды
Перевозки железной руды / economics.unian.ua

"Укрзализныця" может отдать в рынок экспортные перевозки железной руды, если она считает их невыгодными для себя.

Такое мнение высказал старший аналитик "Центра транспортных стратегий" Павел Руденко,отвечая на вопрос 5 канала.

Комментируя заявление госмонополиста о якобы отрицательной рентабельности экспортных перевозок руды, эксперт отметил, что согласно аудиторской отчетности компании грузовые перевозки "Укрзализныци" являются высокорентабельными. "Валовая прибыль монополиста от операций с грузовыми перевозками составляет около 30%, или 15-17 млрд грн. в год. При этом "УЗ" не афиширует себестоимость перевозок различных видов грузов, поэтому сложно сказать, какие грузы более рентабельные, а какие нерентабельны", – отметил он.

"Если говорить о перевозке руды, то это один из наиболее эффективных видов грузов с точки зрения доставки: фактически ключевой является маршрутная модель логистики, при больших стабильных объемах грузов, малом количестве точек генерации груза, минимальном количестве операций на промежуточных станциях маршрутов", – акцентировал П.Руденко.

Эксперт подчеркнул, что если "Укрзализныця" считает невыгодными экспортные поставки руды, она может очень просто решить эту проблему, отдав данные перевозки в рынок. Он напомнил, что ранее крупные игроки рынка неоднократно заявляли о своей готовности запустить частные локомотивы именно на экспортных направлениях.

"Таким образом "УЗ" избавится от работы в сегменте, который она считает нерентабельным, но сможет получать доходы в виде инфраструктурной составляющей тарифа, необходимой для покрытия операционных расходов и поддержки непосредственно железнодорожной инфраструктуры. Юридические возможности для этого есть даже при действующей нормативной базе. Дело только в желании и готовности к предметным переговорам", – резюмировал П.Руденко.

Теги: Укрзализниця Тарифы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
сегодня, 17:01 Смерть Захарченка нічого не змінить у стосунках Росії та України
Богдан Яременко
Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
сегодня, 16:58 Предвестник эскалации на Донбассе: западные СМИ об убийстве Захарченко и его последствиях
Олександра Кравчук
Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
сегодня, 16:00 Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"
Вікторія Войціцька
Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
сегодня, 15:02 Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле
Андрій Воропаєв
"Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
сегодня, 14:20 "Ми потребуємо Вас, ми любимо Вас": Imagine Dragons в Києві розчулив серця фанатів
Уляна Корицька
Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
 3 февраля 2012 , 12:39 226
"Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
 18 декабря 2016 , 16:11 9
Воровство технологий
 3 марта 2010 , 13:49
Азаров займется детским питанием
 10 августа 2011 , 11:40 4
Экономика Украины из-за войны упадет на 7,25%, — МВФ
 2 сентября 2014 , 19:21
Доллар и евро подешевели — курсы валют на 15 сентября
 15 сентября 2014 , 13:42
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук