"Укрзализныця" скрыто поднимает тарифы на перевозку

Инициатива "Укрзализныци" унифицировать тарифы на перевозку различных видов грузов, является ничем иным, как скрытым ростом тарифов на перевозки, который полностью ляжет на отечественных промышленников, которые перевозят грузы по железной дороге, в первую очередь это аграрии и металлурги.

Об этом сообщает 5 канал.



По его словам, руководителей ассоциаций промышленников, сумма, которую "Укрзализныця" планирует получить от данной инициативы равна 5 миллиардам гривен.



"В этой формулировке скрывается то, что расходы для грузоперевозчиков возрастут, причем возрастут многократно. Мы посчитали, для всех это около 5 миллиардов гривен. Для грузоперевозчиков это еще одно повышение тарифов на 12-13 процентов", – заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



В материале говорится, что унификация тарифов на пустые вагоны дополнительно повысит себестоимость промышленной продукции и негативно повлияет на ее конкурентоспособность на мировых рынках.



"Я очень надеюсь, что к нам прислушиваются, и будет принято решение экономически целесообразное – воздержаться сейчас от подобных изменений, которые увеличат нагрузку на грузоперевозчиков на 5 миллиардов гривен", – заявил Каленков.



Как сообщалось, за предыдущие два года, тарифы на перевозку по железной дороге поднимались уже 3 раза.



На этой неделе НАБУ сообщил должностным лицам "Укрзализныци" о подозрении в злоупотреблениях на 92 млн гривен.