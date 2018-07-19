15:11
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

"Укрзализныця" скрыто поднимает тарифы на перевозку

68 Читати новину українською
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки / neolit.ua

Инициатива "Укрзализныци" унифицировать тарифы на перевозку различных видов грузов, является ничем иным, как скрытым ростом тарифов на перевозки, который полностью ляжет на отечественных промышленников, которые перевозят грузы по железной дороге, в первую очередь это аграрии и металлурги.

Об этом сообщает 5 канал.

По его словам, руководителей ассоциаций промышленников, сумма, которую "Укрзализныця" планирует получить от данной инициативы равна 5 миллиардам гривен.

"В этой формулировке скрывается то, что расходы для грузоперевозчиков возрастут, причем возрастут многократно. Мы посчитали, для всех это около 5 миллиардов гривен. Для грузоперевозчиков это еще одно повышение тарифов на 12-13 процентов", – заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

В материале говорится, что унификация тарифов на пустые вагоны дополнительно повысит себестоимость промышленной продукции и негативно повлияет на ее конкурентоспособность на мировых рынках.

"Я очень надеюсь, что к нам прислушиваются, и будет принято решение экономически целесообразное – воздержаться сейчас от подобных изменений, которые увеличат нагрузку на грузоперевозчиков на 5 миллиардов гривен", – заявил Каленков.

Как сообщалось, за предыдущие два года, тарифы на перевозку по железной дороге поднимались уже 3 раза.

На этой неделе НАБУ сообщил должностным лицам "Укрзализныци" о подозрении в злоупотреблениях на 92 млн гривен.

Теги: Тарифы металургия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сегодня, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 68
Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
сегодня, 14:00 Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
Сергій Фурса 57
История про то, как бабло опять победило добро
сегодня, 12:01 История про то, как бабло опять победило добро
Аркадий Бабченко 1195
На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео
сегодня, 12:59 На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео
809
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
сегодня, 11:31 Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
147
Выплаты субсидий могут остановить по всей Украине
 30 января , 12:30
Нацотбор на Евровидение 2018 от Украины: кто прошел в финал
 17 февраля , 23:38
Как оккупанты изменили "Керченский мост": свежие фото
 1 февраля , 16:27
Куда пойти на День Киева 2018: афиша праздничных мероприятий
23 мая , 12:30
Светлана Лобода родила дочку
 24 мая , 15:52
Небольшая разница: сколько украинцы могут зарабатывать в Польше и Киеве
 7 мая , 16:17
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук