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      Уманский хочет избавиться от Нефедова и Верланова, которые боролись с коррупцией, – Кутуев

      - Читати новину українською
      Игорь Уманский / Укринформ

      Атака на главу налоговой Сергея Верланова и главу таможни Максима Нефедова со стороны бывшего министра финансов Игоря Уманского носит провокационный характер с целью поставить на их места "нужных" людей.

      Об этом в среду, 1 апреля, написал профессор социологии Павел Кутуев, комментируя соответствующую публикацию в СМИ.

      "Такие действия экс-министра можно объяснить только попыткой авторов преступных схем (незаконное возмещения НДС, уклонения от налогообложения подакцизной продукции, контрабанда) избавиться от руководителей, которые действовали эффективно, прозрачно и вели реальную борьбу с коррупцией", – подчеркнул эксперт.

      Кутуев также отметил позицию главы правительства Дениса Шмыгаля по этому вопросу. По его словам, премьер не повелся на провокацию и постарался защитить Верланова и Нефедова.

      Очень символично, что рекордно короткая каденция Уманского в кресле министра финансов мгновенно завершилась, когда стало понятно, что в условиях кризиса и вызовов пандемии министерская должность, кроме интриг и защиты "схематозников", еще и требует реальной работы в интересах страны,
      – добавил социолог.

      Кутуев также сообщил, что Верланов продемонстрировал как в сжатые сроки "можно резко уменьшить налоговый схематоз, особенно это касается махинаций с НДС". "Более того, глава налоговой доказал, что способен выводить деньги из тени в бюджет даже в условиях кризиса", – написал профессор социологии.

      Он также считает, что украинский бизнес должен самоорганизоваться и обратиться к руководству государства с требованием продолжить реформы налоговой и таможни, а также исключить отстранения от должностей дееспособных государственных управленцев – Верланова и Нефедова – которые были назначены в результате открытых конкурсов.

      Как сообщалось, Верховная Рада в понедельник, 30 марта, отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского. Но назначить вместо него Сергея Марченко, кандидатура которого была согласована предварительно, не смогла – не хватило голосов.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости политики Сергей Верланов Максим Нефедов Игорь Уманский
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