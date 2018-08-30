Умер Иосиф Кобзон: где и когда похоронят артиста

Советского и российского эстрадного певца и депутата Госдумы РФ, который активно поддерживал агрессию Кремля против Украины, похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает "ТАСС".



Ранее 24 канал сообщал, что на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы. Он поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Последние 14 лет артист боролся с онкологическим заболеванием.

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Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище 2 сентября в семейной могиле рядом с матерью, – сказал Немерюк.



Кроме того, председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала, что детали прощания и похорон Кобзона решает его жена.

Отметим, несколько лет назад артист сообщил, что купил себе место рядом с матерью Идой Исаевной и хотел бы быть похоронен именно там. Кроме матери певца, там похоронена и его теща, которая умерла несколько лет назад.



"Я их с моей мамой упокоил рядом. И нам заказал места, чтобы это были семейные захоронения", – говорил Кобзон.



Также стало известно, что за несколько дней до смерти артист впал в кому. Состояние Кобзона резко ухудшилось в ночь на вторник, 28 августа. Кроме того, по информации росСМИ, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кто такой Иосиф Кобзон?Советский и российский певец, народный артист СССР, российский политик и депутат Госдумы. Родился в Донецкой области 11 сентября 1937 года. В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре. Активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. В частности, неоднократно посещал оккупированный Крым, а впоследствии и Донецк с Луганском.