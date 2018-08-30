18:30
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Умер Иосиф Кобзон: где и когда похоронят артиста

1359 Читати новину українською
Когда и где похоронят Иосифа Кобзона
Когда и где похоронят Иосифа Кобзона / Фото из открытых источников

Советского и российского эстрадного певца и депутата Госдумы РФ, который активно поддерживал агрессию Кремля против Украины, похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает "ТАСС".

Ранее 24 канал сообщал, что на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон – советский и российский певец и депутат Госдумы. Он поддерживал аннексию Крыма и российскую агрессию на Донбассе. Последние 14 лет артист боролся с онкологическим заболеванием.

Читайте также: Умер Иосиф Кобзон: биография и личная жизнь певца

Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище 2 сентября в семейной могиле рядом с матерью, – сказал Немерюк.

Кроме того, председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала, что детали прощания и похорон Кобзона решает его жена.

Отметим, несколько лет назад артист сообщил, что купил себе место рядом с матерью Идой Исаевной и хотел бы быть похоронен именно там. Кроме матери певца, там похоронена и его теща, которая умерла несколько лет назад.

"Я их с моей мамой упокоил рядом. И нам заказал места, чтобы это были семейные захоронения", – говорил Кобзон.

Также стало известно, что за несколько дней до смерти артист впал в кому. Состояние Кобзона резко ухудшилось в ночь на вторник, 28 августа. Кроме того, по информации росСМИ, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кто такой Иосиф Кобзон?Советский и российский певец, народный артист СССР, российский политик и депутат Госдумы. Родился в Донецкой области 11 сентября 1937 года. В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре. Активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. В частности, неоднократно посещал оккупированный Крым, а впоследствии и Донецк с Луганском.

Теги: LifeStyle Новости России Музыка Умер Иосиф Кобзон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Один из бостонских террористов задержан, - The Boston Globe
 19 апреля 2013 , 11:06 5
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук