Умер Иван Мамчур – 94-летний ветеран дивизии "Галичина"

Произошло это в военном госпитале города Винники. Последние несколько дней ветеран находился на лечении, для него проводили сбор крови.

Печальную весть в четверг, 17 октября, сообщил заместитель председателя Галицкого братства воинов дивизии "Галичина" Игорь Иваньков, на своей фейсбук-странице.

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Галицкое Братство воинов дивизии "Галичина" и Резерв дивизии "Галичина" с глубоким прискорбием сообщает, что на 95-м году жизни отошел в Вечность ее многолетний Председатель и наш собрат – Иван Мамчур. Вечная ему память! Слава героям!

– написал Иваньков.

Прощание с ветераном состоится в пятницу, 18 октября, в 17:00 в часовне на территории военного госпиталя им. Ю. Липы в Винниках. Похоронят солдата в субботу, 19 октября, в 13:00. Служба пройдет в церкви родного села Ракитное на Яворовщине.

Кто такой Иван "Ольховый" Мамчур?Он родился в 1925 году в селе Ракитное на Львовщине. Его отец прошел фронт Первой мировой. Впоследствии воевал в УГА и попал в польский плен.



Мамчур был членом ОУН, ветераном дивизии "Галичина" и председателем галицкого братства воинов дивизии "Галичина".



Его арестовали НКВД и осужден на 10 лет заключения. Часть срока отбыл на Севере в Медвежегорських лагерях, впоследствии находился в "Тюрьме на Лонцкого", в Бригидках, в застенки Золочевского замка, а затем в Кенгирского лагерях ГУЛАГа. Был участником Кенгирского восстания.



После освобождения 1945 продолжил обучение в Москве, в Украину вернулся 1960 года.