Умер самый известный кот Инстаграма Lil Bub: фото

В США умер кот Lil Bub, который был звездой в Инстаграме. На его страницу подписано более 2,4 миллиона пользователей.

Владелец животного Майк Бридавски в соцсети написал, что кот умер неожиданно во сне.

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В последнее время кот Lil Bub боролся с агрессивной инфекцией кости.

Благодаря странице Lil Bub в соцсети было собрано более 700 тысяч долларов на благотворительные проекты для животных. Кроме того, был создан первый Национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями, который спас огромное количество домашних любимцев.

Всего у кота было более 2,4 миллиона подписчиков в Инстаграме. Он стал популярным благодаря своим выпуклым глазам и высунутому языке.