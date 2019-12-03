18:23
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Умер самый известный кот Инстаграма Lil Bub: фото

      138 Читати новину українською
      Умер кот Lil Bub / Фото из инстагграма Lil Bub

      В США умер кот Lil Bub, который был звездой в Инстаграме. На его страницу подписано более 2,4 миллиона пользователей.

      Владелец животного Майк Бридавски в соцсети написал, что кот умер неожиданно во сне.

      Интересно: Понимаете ли вы своего кота: пройти тест

      В последнее время кот Lil Bub боролся с агрессивной инфекцией кости.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      This is my first photo with BUB next our last photo together. On the morning of Sunday, December 1st 2019 we lost the purest, kindest and most magical living force on our planet. BUB was cheerful and full of love laying in our bed with us Saturday night, but unexpectedly passed away peacefully in her sleep.. I have always been fully transparent about BUB's health, and it was no secret that she was battling a persistent and aggressive bone infection. Even knowing this, we weren't expecting her to pass so soon or so abruptly without warning. I truly believe that she willingly made the decision to leave her failing body so that our family would not have to make that difficult decision ourselves. It is impossible to put into words the profound effect that BUB has had on my life, on the lives of thousands of homeless pets, and on the lives of those of you that have cared for her as if she were your own family. She taught me everything that I know about unconditional love, she brought my wife Stacy and I together, she's the reason we have our beautiful children Rosco and Lula, and she has been a constant source of warmth and love in our lives for the past 8 years. To say that our family is devastated would be an understatement. But most importantly, BUB has made a huge difference in the world of animal welfare, and in the lives of millions of people worldwide. She has literally saved thousands of lives (both pets and humans), she started the first national fund for special needs pets, she was the subject of groundbreaking genetic and biological research, she's helped raise over $700,000 for animals in need, and has spread a message of determination, positivity, and perseverance to people all over the world. And even though my heart is absolutely crushed by her graceful departure from planet Earth, I know that her sprit, magic, and overwhelming energy are still with us, reminding us every day to be better. Dearest BUB, I will never forget your generosity, your limitless supply of love, or your uncanny ability to bring so much magic and joy to the world. I am forever honored and humbled that you chose me as your caretaker. Please visit all of us in our dreams o

      Допис, поширений Lil BUB (@iamlilbub)

      Благодаря странице Lil Bub в соцсети было собрано более 700 тысяч долларов на благотворительные проекты для животных. Кроме того, был создан первый Национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями, который спас огромное количество домашних любимцев.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      after her bath

      Допис, поширений Lil BUB (@iamlilbub)

      Всего у кота было более 2,4 миллиона подписчиков в Инстаграме. Он стал популярным благодаря своим выпуклым глазам и высунутому языке.

       

      Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      сегодня
      20218
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Мир животных Деньги благотворительность
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:15 Виктор Трепак может возглавить ГБР: что о нем известно
      Емал Набі 602
      сегодня , 18:00 Момент истины: что Путин готовит для Зеленского?
      Юрій Бутусов 899
      сегодня , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      110
      сегодня , 17:00 Перезапуск ДБР: яка роль Зеленського у подальшій роботі відомства
      Артем Овдієнко 521
      сегодня , 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
      Юліана Вінтюк 866
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук