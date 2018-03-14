Умер Стивен Хокинг: биография известного физика

Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни. В мире, пожалуй, нет взрослого человека, который бы не слышал об этом ученом. Чем же прославился Стивен Хокинг и что предвещал человечеству? Читайте факты из биографии физика на сайте "24".

О смерти Стивена Хокинга сообщил представитель его семьи утром 14 марта. Этот человек своим примером показал всему миру, что никогда не стоит сдаваться. Стивен Хокинг – гениальный ученый. Неизлечимая болезнь, паралич и потеря способности говорить не помешали ему делать свои феноменальные исследования и выступать перед огромной публикой. Сайт "24" собрал важные факты из жизни Стивена Хокинга.

Читайте также: Что Стивен Хокинг советовал украинцам и миру: выдающиеся цитаты

Биография Стивена Хокинга: личная жизнь и неизлечимая болезнь

Стивен Хокинг родился в Оксфорде (Великобритания) 8 января 1942 года. После окончания Оксфордского университета в 1962 году начал заниматься теоретической физикой.

Примерно в этот период, в 21-летнем возрасте, Хокингу диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз, или так называемую "болезнь двигательного нейрона", которая впоследствии привела к параличу. Первые проявления заболевания были слабыми: легкая неуклюжесть и несколько неожиданных падений. Однако впоследствии состояние ученого только ухудшалось. Врачи тогда прогнозировали ему не больше двух-трех лет жизни, но это не сломило Хокинга.

Хотя над моим будущим нависла туча, к своему удивлению я обнаружил, что теперь начал получать от жизни больше удовольствия, чем раньше, – говорил о своей болезни Стивен Хокинг.

Читайте также: Стивен Хокинг обратился к украинцам: Смотрите на звезды, а не под ноги

В 1965 году Хокинг женился на Джейн Уайлд, от нее у физика есть дочь и двое сыновей. Сначала семья сама справлялась с болезнью ученого, он мог самостоятельно есть и вставать. Однако в 1985 году Хокинг заболел пневмонией, которая дала серьезное осложнение. После ряда операций ему удалили трахею, и профессор потерял голос. С этого момента ему понадобился круглосуточный уход.



Стивен Хокинг с женой Джейн и детьми

Сначала Хокинг мог общаться лишь одним способом: он поднимал бровь, когда кто-то указывал на нужную букву на карточке с алфавитом. Но потом компьютерный эксперт из Калифорнии Уолт Волтош прислал ему собственноручно разработанную программу, которую он назвал Equalizer. С помощью переключателя в ладони профессор мог выбирать на экране нужные слова из системы меню. Выбранное слово произносил синтезатор речи, который стал "брендовым" голосом Хокинга.

После 26 лет супружеской жизни Стивен и Джейн расстались. Через 5 лет, в 1995-м, ученый женился во второй раз – на одной из своих сиделок. Но через 11 лет их брак также распался на фоне обвинений в том, что профессор во время этих отношений был жертвой нападений. Сам Хокинг отрицал такие слухи, и полиция в ходе расследования не нашла никаких подтверждений.

Читайте также: Апокалипсис близко: Хокинг рассказал, когда ждать конца человечества на Земле

Карьера и феноменальные исследования Хокинга

Хокинг получил докторскую степень Кембриджского университета и в течение 30 лет работал на должности Лукасовского профессора математики в Кембриджском университете. На этой же должности 300 лет до того работал Исаак Ньютон.

Жизнь и исследования Стивена Хокинга: видео BBC

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга "Краткая история времени", которая впоследствии стала бестселлером. Книга переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. В предисловии к книге было написано:

Мне сказали, что каждая помещенная в книге формула уменьшит вдвое количество покупателей. Тогда я решил вообще обходиться без формул. Правда, в конце я все же написал одно уравнение – знаменитое уравнение Эйнштейна E = mc².

Впоследствии вышли книги "Черные дыры и молодые вселенные" (1993) и "Мир в ореховой скорлупке" (2001). В 2005 году вышло новое издание "Краткой истории времени" – "Кратчайшая история времени", написанное в соавторстве с Леонардом Млодиновым.

Читайте также: Гениальный физик сделал сенсационное заявление относительно черных дыр

Главное достижение Хокинга заключается в описании излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, "испаряются", испуская излучение за своим горизонтом событий, и, в конце концов, "умирают". Это явление назвали "излучением Хокинга". Он применял термодинамику для изучения черных дыр.



Хотинг сделал большой вклад в изучение черных дыр и теорию Большого взрыва

Также он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности – первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. По его мнению, до начала так называемого Большого взрыва, в результате которого, как принято считать, образовалась наша Вселенная, не было ни времени, ни пространства, Вселенная был сжата до размера одного атома.

Читайте также: Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва

В октябре 2017 года, на сайте архива Кембриджского университета опубликовали текст полной диссертации Стивена Хокинга об исследовании Вселенной. Менее чем за сутки более 60 тысяч человек посетили сайт, чтобы прочитать или скачать документ, из-за чего сайт просто "упал", не справившись с потоком пользователей.

На протяжении всей жизни физик не прекращал заниматься наукой, даже будучи прикованным к инвалидной коляске и общаясь с людьми через компьютерный синтезатор речи. Профессор даже планировал улететь в космос. Хокинг занимал восьмое место в рейтинге "100 гениев современности". Отмечен такими наградами, как медаль Альберта Эйнштейна, премия Вольфа, премия принца Астурийского, медаль Копли, Президентская медаль Свободы и премия по фундаментальной физике.



Стивен Хокинг в невесомости (фото: NASA)

Что Хокинг прогнозировал человечеству

Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Главные месседжи Хокинга человечеству были такие:

• Внедрение новейших технологий является одновременно и прогрессом, и разрушением для человечества, ведь люди теряют способность зарабатывать на жизнь. Соответственно, опасно растет разрыв между элитами и простыми людьми.

• Роботы, которые станут новой формой жизни, в будущем могут полностью уничтожить человечество. Эта форма жизни превзойдет человека.

Читайте также: Ад и невыносимые условия для человечества: Хокинг сделал неутешительный прогноз

• Если человечество не уменьшит выбросы парникового газа, то Земля рискует превратиться в настоящий ад. Наша планета может повторить судьбу Венеры, средняя температура на Земле достигнет отметки в 460 градусов по Цельсию.

• Чтобы избежать техногенной катастрофы, человечеству нужно создать колонии на других планетах и переселяться в ближайшие сто лет. По мнению Хокинга, срока в 30 лет вполне достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет – на Марсе.



Хокинг посоветовал человечеству покинуть Землю

Профессор считал, что после смерти ничего нет. "Я не спешу умирать, потому что еще хочу многого добиться. Но когда оставлю этот мир, то точно буду знать, что ни в какой рай или ад я не попаду", – сказал Хокинг.

Покойтесь с миром, профессор, где бы вы ни были...