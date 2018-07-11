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Умный туалет может запускать игру

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Умный туалет может запускать игру
Умный туалет может запускать игру / gamesradar.com

Пользователи обнаружили интересную особенность, которую создают в тандеме умная колонка Alexa от Amazon и умный унитаз Numi.

Об этом пишет gamesradar.com.

Как известно, колонка воспринимает человеческий голос для выполнения заданных функций. Компания Bethesda специально под колонку Alexa выпустила игру Skyrim: Very Special Edition.

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При этом эта игра оказалась совместимой с "умным" унитазом Numi, произведенным немецкой компанией Kohler. Для запуска игры нужно только авторизировать свой аккаунт на Amazon Numi.

Правда, играть на унитазе – удовольствие не из дешевых. Колонку Alexa в Украине можно купить за 1800 гривен. А вот умный унитаз стоит 6000 долларов (157 тысяч гривен).

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Теги: Техно Amazon Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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