01:09
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
29°C 16°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Космос

Уникальная находка: на Земле обнаружили вещество, более старое, чем Солнечная система

154 Читати новину українською
На Земле обнаружили вещество, более старое, чем Солнечная система
На Земле обнаружили вещество, более старое, чем Солнечная система / sciencealert.com

На Земле обнаружили уникальные частицы межзвездной пыли. Международная команда ученых, которые нашли вещество, заявила, что оно собрано из верхней атмосферы Земли.

Об этом сообщает Science Alert.

Как утверждают ученые, эти космические частицы минимум прежили 4,6 миллиарда лет, чем Солнечная система. Как показали новые исследования, эти частицы путешествовали по невероятным расстояниям.

Читайте также: Громкое открытие NASA: появились новые доказательства, свидетельствующие о существовании жизни на Марсе

Эти мелкие частицы межзвездной пыли, утверждают ученые, могут рассказать о том, как формируются планеты и звезды. Их анализ показал, что пыль содержит структуры GEMS – это вкрапление металлов и сульфидов, в котором почти полностью отсутствует углерод.

"Наши наблюдения показывают, что эти экзотические зерна является досолнечной межзвездной пылью, которая образует строительные блоки планет и звезд. У нас на кончиках пальцев оказались исходные материалы формирования планет. Это захватывает и дает возможность глубже понять процессы изменений в космосе", – пояснил ведущий исследователь Хоуп Ишии из Гавайского университета в Маноа.

На Землі виявили речовину, старішу за Сонячну систему

Эти космические частицы пережили минимум 4,6 миллиарда лет

Ученым удалось выяснить, что зерна GEMS изначально появились в среде, которая была холодной и богатой радиацией. При этом связь происходит под действием низких температур, поэтому эти частицы межпланетной пыли сохранились с времен еще до образования планетных тел в Солнечной системе.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: исследования Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
14 июня, 23:00 Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
71
Главные новости 14 июня: открытие ЧМ-2018, ДТП с нардепом и годовщина сбития Ил-76
14 июня, 22:43 Главные новости 14 июня: открытие ЧМ-2018, ДТП с нардепом и годовщина сбития Ил-76
192
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
14 июня, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 1132
Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
14 июня, 20:01 Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
Катерина Петренко 201
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
14 июня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 205
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук