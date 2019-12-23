Увеличится ли цена на газ и что на нее будет влиять: ответ эксперта

После подписания соглашения с Россией о транзите цена на газ точно не увеличится, однако она также будет зависеть от ряда факторов, которые будут влиять на нее.

Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор "Бизнес.Цензор.Нет" Сергей Головнев.

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Премьер-министр Алексей Гончарук обещал, что цена на газ может быть уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите. По мнению Сергея Головнева, пока неизвестно, насколько цена может упасть. Однако он уверен, что больше она точно не станет.

Что точно можно говорить уже сейчас – цена точно не увеличится. Это факт. Ведь если есть транзит, то, прежде всего, не то, чтобы цена газа (но и это тоже), но точно тарифы на транспорт не будут увеличены,

– подчеркнул Головнев.

Также он добавил, что цена на газ для населения выбирается наименьшая из четырех вариантов. "То есть можно говорить, что определенные элементы рынка уже присутствуют в цене на газ. С 1 мая 2020 года цена будет полностью рыночной", – пояснил журналист.

"Относительно того, какой именно будет цена – это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего – от погоды и уровня потребления", – пояснил Головнев.

Что известно о газовом контракте с Россией

Министр энергетики Алексей Оржель заверил, что новый газовый контракт между Украиной и Россией о транзите газа все же будет подписан. Транзит будет рассчитан на 5 лет, есть возможность продлить контракт еще на следующие 10 лет на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые 5 лет.



Кроме того, одним из пунктов договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа является выплата долга по Стокгольмскому арбитражу. Кроме того, в новом протоколе о продлении транзита газа в Европу нет ни одного упоминания о прямых поставках газа из России в Украину.