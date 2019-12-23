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      Увеличится ли цена на газ и что на нее будет влиять: ответ эксперта

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      Тарифы на газ / 24 канал

      После подписания соглашения с Россией о транзите цена на газ точно не увеличится, однако она также будет зависеть от ряда факторов, которые будут влиять на нее.

      Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор "Бизнес.Цензор.Нет" Сергей Головнев.

      Интересно: Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?

      Премьер-министр Алексей Гончарук обещал, что цена на газ может быть уменьшена, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите. По мнению Сергея Головнева, пока неизвестно, насколько цена может упасть. Однако он уверен, что больше она точно не станет.

      Что точно можно говорить уже сейчас – цена точно не увеличится. Это факт. Ведь если есть транзит, то, прежде всего, не то, чтобы цена газа (но и это тоже), но точно тарифы на транспорт не будут увеличены,
      – подчеркнул Головнев.

      Также он добавил, что цена на газ для населения выбирается наименьшая из четырех вариантов. "То есть можно говорить, что определенные элементы рынка уже присутствуют в цене на газ. С 1 мая 2020 года цена будет полностью рыночной", – пояснил журналист.

      "Относительно того, какой именно будет цена – это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего – от погоды и уровня потребления", – пояснил Головнев.

      Что известно о газовом контракте с Россией
      Министр энергетики Алексей Оржель заверил, что новый газовый контракт между Украиной и Россией о транзите газа все же будет подписан. Транзит будет рассчитан на 5 лет, есть возможность продлить контракт еще на следующие 10 лет на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые 5 лет.

      Кроме того, одним из пунктов договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа является выплата долга по Стокгольмскому арбитражу. Кроме того, в новом протоколе о продлении транзита газа в Европу нет ни одного упоминания о прямых поставках газа из России в Украину.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Газпром Газ Нафтогаз Газовый контракт Рынок газа
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