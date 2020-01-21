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      Ужасные условия, – экс-бранец Кремля сравнил украинские и российские СИЗО

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      Карпюк раскритиковал условия содержания заключенных в Лукьяновском СИЗО / ukrinform.ua

      Освобожденный из русского плена Николай Карпюк заявил, что состояние следственных изоляторов в Украине хуже, чем в России, где он отбывал наказание. Больше всего его шокировали условия содержания в Лукьяновском СИЗО, где в части камер нет света и сырость.

      Об этом Карпюк заявил во время брифинга "Состояние СИЗО в Украине", передает УНН. К слову, после освобождения из плена он стал председателем общественной организации "Украинский центр предупреждения пыток"

      Интересно: Министр Малюська без предупреждения приехал в Лукьяновское СИЗО: результат проверки

      Мне пришлось пройти через много заведений несвободы на территории России. И придя в Киевское СИЗО, я с болью для себя увидел, что уровень содержания, чистоты, порядка, который есть в России, – гораздо выше, чем у нас, в Украине... Я себе представляю, что если в таких ужасных условиях столичное СИЗО, то что же происходит в областях,
      – сказал Карпюк.

      По его словам, самая позорная ситуация в корпусе Лукьяновского СИЗО, который называется "Утка". Он самый старый, разрушенный и совершенно не приспособлен для содержания людей. Кроме того, из-за пребывания в таких условиях туберкулезом могут заболеть не только заключенные, но и сотрудники самого СИЗО.

      "Это невозможно представить, как в камерах, особенно на первом этаже этого корпуса, находятся люди. Там нет света, грибок, там не то, что штукатурка, а сами стены осыпаются. Ни канализации, ни вентиляции там нет. Каждый человек, который будет находиться в тех камерах, – у него будут болезни позвоночника. Я через это все прошел в России, по себе знаю, как это может происходить на тех нарах", – добавил экс-бранец Кремля.

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      Однако по мнению Карпюка, ужасное состояние – не единственная проблема следственных изоляторов в Украине. Существует еще проблема сроков содержания заключенных под следствием и перегрузки СИЗО – когда в камерах для 5 человек удерживают в два раза больше.

      Карпюк отметил, что планирует обращаться к депутатам Верховной Рады, чтобы те инициировать изменения в уголовно-процессуальный кодекс.

      Скандал с условиями содержания в Киевском СИЗО: главное

      Мониторинговая группа Секретариата уполномоченного по правам человека обнаружила в Киевском СИЗО ряд крупных нарушений. Удерживаемые живут в камерах, где нет освещения, чрезмерно зарешечены окна и влажные стены. Некоторые из помещений вообще без окон и отопления, из-за чего заключенные закрывают оконные рамы одеялами и спят в верхней одежде. При этом в новом корпусе СИЗО пустуют камеры в образцовом состоянии.

      19 января, в СИЗО без предупреждения приехал Министр юстиции Денис Малюська. Больше всего его поразили:

      • Большая концентрация людей, содержащихся в СИЗО слишком долго.
      • Отсутствие четкого и понятного алгоритма распределения по камерам. Помещения в ужасном состоянии заполнены полностью, а камеры с нормальными условиями – часто пустые.
      • Сырость в большинстве камер СИЗО.
      • Неэффективное отопление. В камерах, где никто не живет, было тепло. А вот в помещениях, где удерживали узников, отопления не было.

      После проверки Малюська поручил как можно быстрее разработать четкие правила размещения людей.

      Условия в Лукьяновском СИЗО / фото Дениса Малюська и Офиса омбудсмена

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Обмен пленными СІЗО Новости Киева Украинцы в плену РФ
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