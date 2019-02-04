Ужасный обвал крыши со снегом произошел в Харькове, есть пострадавшие: фото и видео

Погода внесла коррективы в жизнь десятков харьковских водителей. В гаражном кооперативе, где хранятся полторы тысячи машин, просто на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом! Пострадали два человека, две машины изуродованы полностью. Еще несколько машин до сих пор не могут выкопать из снега.

В кооперативе 1200 гаражей и 450 мест стоянки. Крыша обрушилась над 70 боксами. Снег раздавил 2 машины Hyundai и "Жигули".

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В момент обрушения в гараже заехала машина, а два человека стояли просто в эпицентре обвала.

Владелец "Жигулей" находился возле гаража, общался с соседом. И в тот момент сосед увидел, что происходит обвал крыши, потянул его на себя. И тем самым спас его,

– рассказал член гаражного кооператива Сергей Лукьянов.

Одному из пострадавших 81 год, другому – 41. Старший мужчина отделался испугом, у младшего – ушиб грудной клетки. Его уже выписали из больницы. Водитель, заблокированный в машине, смог выбраться из-под завала самостоятельно. Едва не попал под обвал еще один автовладелец. Мужчина не дошел до обвала 20 метров.

Меня бы давно не было. Спасло то, что выезжала машина, и я переговорил с владельцем. И все рухнуло,

– вспоминает владелец гаража Николай Радионов.



Снег обвалился вместе с крышей



Крыша обрушилась над 70 боксами



Снег раздавил 2 машины Hyundai и "Жигули"



В следствии обрушения пострадали два человека

Сейчас несколько владельцев гаражей уже написали иски к руководству кооператива.

"Правление кооператива и председатель кооператива несут ответственность за то, чтобы сооружения не несли угрозу жизни или здоровью как граждан, так и их технике", – отметила пресс-секретарь Московского отдела полиции Харькова Эвелина Черепахина. Кого наказывать в этом деле – определит полиция. Правоохранители квалифицировали дело как нарушение правил эксплуатации зданий.

Момент обрушения попал на видео камер наблюдения. В одно мгновение снег и крыша падают прямо на автомобили.

Видео обвала крыши со снегом

Кто ответственен за последствия от падения глыб?Зимой люди часто страдают от падения снежных глыб и сосулек. А все потому, что владельцы домов пренебрегают элементарными правилами безопасности.



Как отмечают юристы, за подобные трагедии несут административную и уголовную ответственность те, кто обслуживает помещения.



Для иска в суд нужно:

- два свидетеля;

- фото или видеодоказательство, на котором будет четко видно, что ситуация произошла именно в этом месте и именно с вами или вашим имуществом.



В Киевской горгосадминистрации уверяют – тех, кто вовремя не чистит крыши – оштрафуют. С владельцев частных домов будут взимать 1360 гривен, а штраф для юридических лиц и должностных лиц на 400 гривен больше.