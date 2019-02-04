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      Ужасный обвал крыши со снегом произошел в Харькове, есть пострадавшие: фото и видео

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      Погода внесла коррективы в жизнь десятков харьковских водителей. В гаражном кооперативе, где хранятся полторы тысячи машин, просто на автомобили упала крыша с тоннами снега, шифером и кирпичом! Пострадали два человека, две машины изуродованы полностью. Еще несколько машин до сих пор не могут выкопать из снега.

      В кооперативе 1200 гаражей и 450 мест стоянки. Крыша обрушилась над 70 боксами. Снег раздавил 2 машины Hyundai и "Жигули".

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      В момент обрушения в гараже заехала машина, а два человека стояли просто в эпицентре обвала.

      Владелец "Жигулей" находился возле гаража, общался с соседом. И в тот момент сосед увидел, что происходит обвал крыши, потянул его на себя. И тем самым спас его,
      – рассказал член гаражного кооператива Сергей Лукьянов.

      Одному из пострадавших 81 год, другому – 41. Старший мужчина отделался испугом, у младшего – ушиб грудной клетки. Его уже выписали из больницы. Водитель, заблокированный в машине, смог выбраться из-под завала самостоятельно. Едва не попал под обвал еще один автовладелец. Мужчина не дошел до обвала 20 метров.

      Меня бы давно не было. Спасло то, что выезжала машина, и я переговорил с владельцем. И все рухнуло,
      – вспоминает владелец гаража Николай Радионов.

      обвал снігу у харкові
      Снег обвалился вместе с крышей

      обвал снігу у харкові
      Крыша обрушилась над 70 боксами

      обвал снігу у харкові
      Снег раздавил 2 машины Hyundai и "Жигули"

      обвал снігу у харкові
      В следствии обрушения пострадали два человека

      Сейчас несколько владельцев гаражей уже написали иски к руководству кооператива.

      "Правление кооператива и председатель кооператива несут ответственность за то, чтобы сооружения не несли угрозу жизни или здоровью как граждан, так и их технике", – отметила пресс-секретарь Московского отдела полиции Харькова Эвелина Черепахина. Кого наказывать в этом деле – определит полиция. Правоохранители квалифицировали дело как нарушение правил эксплуатации зданий.

      Момент обрушения попал на видео камер наблюдения. В одно мгновение снег и крыша падают прямо на автомобили.

      Видео обвала крыши со снегом

      Кто ответственен за последствия от падения глыб?Зимой люди часто страдают от падения снежных глыб и сосулек. А все потому, что владельцы домов пренебрегают элементарными правилами безопасности.

      Как отмечают юристы, за подобные трагедии несут административную и уголовную ответственность те, кто обслуживает помещения.

      Для иска в суд нужно:
      - два свидетеля;
      - фото или видеодоказательство, на котором будет четко видно, что ситуация произошла именно в этом месте и именно с вами или вашим имуществом.

      В Киевской горгосадминистрации уверяют – тех, кто вовремя не чистит крыши – оштрафуют. С владельцев частных домов будут взимать 1360 гривен, а штраф для юридических лиц и должностных лиц на 400 гривен больше.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Погода Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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