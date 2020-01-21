В аэропорту Амстердама задержали украинца за жестокое обращение с 3-летним ребенком
Гражданина Украины задержала нидерландская полиция за жестокое обращение с дочерью на борту самолета, летевшего из Бразилии.
В аэропорту Схипхол полция задержала 47-летнего украинца, который в самолете жестоко обращался со своей дочерью. Об этом сообщает пресс-служба полиции Нидерландов в Facebook.
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После вмешательства экипажа и посторонних лиц о девочке позаботились члены экипажа. Отец был арестован нидерландской полицией по прибытию в аэропорт Схипхол для дальнейшего расследования. Ребенок был передан в Совет по защите детей.
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